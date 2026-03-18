Pașaportul electronic românesc, printre cele mai valoroase documente de călătorie din lume. Poți intra fără viză în peste 170 de țări

Sursa foto: EVZ
Pașaportul electronic românesc permite accesul fără viză în 172 de țări din întreaga lume, a reamintit Ministerul Afacerilor Interne cu ocazia Zilei Pașaportului Românesc, marcată pe 19 martie.

Pașaportul electronic românesc, printre cele mai valoroase documente de călătorie

Pașaportul electronic românesc se numără printre cele mai valoroase documente de călătorie din lume, oferind acces fără viză în 172 de țări și teritorii, ceea ce permite titularului să călătorească liber în aproximativ 86% din destinațiile globale.

Potrivit Henley Passport Index, indicele internațional care clasifică pașapoartele în funcție de libertatea de circulație, România se află în prezent în prima jumătate a clasamentului mondial.

Cum poți obține pașaportul electronic

Procesul este simplu și poate începe online. Pe platforma Ministerului Afacerilor Interne, cetățenii pot alege județul în care vor să depună cererea și pot selecta un interval disponibil.

Platforma MAI pentru programare 

Platforma MAI pentru programare. Sursa foto: hub.mai.gov.ro

Sistemul afișează în timp real locurile libere din fiecare județ al țării.

Țara care deține cel mai puternic pașaport

Cetățenii din Singapore au acces fără viză în 192 dintre cele 227 de țări și teritorii incluse în Henley Passport Index, realizat de firma londoneză Henley & Partners pe baza datelor furnizate de Asociația Internațională de Transport Aerian. Japonia și Coreea de Sud urmează în clasament, cu acces fără viză în 188 de destinații.

Cinci țări europene ocupă locul al treilea, cu acces fără viză în 186 de destinații: Danemarca, Luxemburg, Spania, Suedia și Elveția. De asemenea, locurile patru și cinci sunt ocupate în mare parte de state europene, printre care Austria, Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Țările de Jos și Norvegia, dar și Ungaria, Portugalia, Slovacia, Slovenia și Emiratele Arabe Unite.

Pe locul șase se află Croația, Republica Cehă, Estonia, Malta, Noua Zeelandă și Polonia, în timp ce Australia se află pe locul șapte alături de Letonia, Liechtenstein și Regatul Unit.

