Părinții din Austria care nu își trimit copiii la școală vor primi amenzi uriașe

Ministerul Educației din Austria vrea să combată absenteismul și abandonul școlar. Noul proiect de lege prevede amenzi de până la 1.000 de euro sau chiar închisoare pentru părinții care nu își trimit copiii la școală, notează vienna.at.

Ministerul Educației din Austria anunță o reformă majoră în domeniul educațional, vizând reducerea semnificativă a abandonului școlar și a absenteismului.

Potrivit unui proiect de lege aflat în consultare publică până la 31 octombrie 2025, autoritățile intenționează să crească substanțial amenzile aplicate părinților care nu respectă obligația școlară.

Propunerea legislativă a fost prezentată de ministrul Christoph Wiederkehr (NEOS), care a subliniat că fenomenul absențelor nemotivate a devenit o problemă de amploare la nivel național.

„Obligația școlară este o datorie socială și morală. Nu putem tolera ca elevii să fie lăsați să renunțe la educație, iar părinții să ignore acest fapt fără consecințe”, a transmis Wiederkehr, citat de vienna.at.

Proiectul prevede creșterea semnificativă a sancțiunilor financiare. Începând cu 1 septembrie 2026, amenzile pentru nerespectarea obligației școlare vor fi majorate de la actualul interval de 110-440 de euro, la 150-1.000 de euro.

În cazurile în care amenda nu poate fi încasată, legea introduce o prevedere suplimentară: părinții pot fi condamnați la până la două săptămâni de închisoare. Măsura este menită să descurajeze cazurile repetate de absenteism sau situațiile în care familiile refuză constant să colaboreze cu autoritățile.

Această „armonizare” a sancțiunilor aduce nivelul amenzilor în linie cu alte măsuri educaționale obligatorii din Austria, cum ar fi programele de acompaniere a elevilor în risc de abandon sau convorbirile de perspectivă, la care participă elevii și părinții lor sub supravegherea consilierilor școlari.

Ministerul Educației a precizat că procedura de aplicare a amenzilor va rămâne, în esență, aceeași. Inițial, dirigintele sau învățătorul va încerca să rezolve situația prin discuții directe cu elevul și părinții.

Dacă absenteismul persistă mai mult de trei zile consecutive, cazul va fi raportat autorităților districtuale — Bezirkshauptmannschaft, instituția responsabilă de aplicarea sancțiunilor administrative.

După raportare, autoritățile pot emite o amendă directă, proporțională cu gravitatea situației și cu numărul de absențe acumulate.

„Scopul nu este pedepsirea părinților, ci responsabilizarea acestora și menținerea copiilor în sistemul educațional”, au transmis reprezentanții Ministerului Educației, citați de vienna.at.

Noua lege prevede sancțiuni și pentru părinții care refuză participarea la programele de consiliere obligatorii sau la întâlnirile de orientare organizate de școli.

Aceste sesiuni, cunoscute sub denumirea de „Gespräch zur Perspektive”, sunt menite să identifice cauzele abandonului școlar — de la probleme financiare la dificultăți emoționale sau de integrare.

În cazul în care părinții nu se prezintă la aceste convorbiri, autoritățile pot aplica amenzi între 150 și 1.000 de euro, în funcție de gravitatea refuzului și de istoricul familiei.

Deși propunerea Ministerului Educației a fost salutată de o parte dintre cadrele didactice, opoziția politică a reacționat critic.

Partidul Libertății din Austria (FPÖ) susține că măsura este una ineficientă și că ar trebui înlocuită cu o reducere a ajutoarelor sociale pentru familiile care nu își trimit copiii la școală.

„Dacă se umblă la alocația familială sau la alte beneficii, părinții vor înțelege că acțiunile lor au consecințe reale și de durată. Amenzile sunt doar un efect de moment”, a declarat Hermann Brückl, purtătorul de cuvânt al FPÖ pe probleme de educație.

Unii experți în politici publice avertizează că familiile cu venituri reduse ar putea fi afectate disproporționat, în timp ce cauzele reale ale absenteismului — cum ar fi sărăcia, lipsa sprijinului psihologic sau problemele lingvistice ale copiilor proveniți din familii de imigranți — rămân nerezolvate.

Potrivit datelor oficiale, Austria se confruntă cu o creștere constantă a numărului de elevi care părăsesc școala înainte de finalizarea ciclului obligatoriu de învățământ.

Fenomenul este mai accentuat în zonele urbane și în rândul elevilor din medii defavorizate sau familii mixte. Absențele nemotivate repetate duc adesea la excluderea socială timpurie, ceea ce afectează ulterior accesul tinerilor la piața muncii.

În același timp, autoritățile austriece au constatat că numărul părinților care ignoră complet obligația școlară a copiilor a crescut cu peste 20% în ultimii trei ani.

Ministerul Educației insistă că măsura nu trebuie privită ca o acțiune represivă, ci ca una preventivă.

„Vrem să sprijinim familiile, nu să le pedepsim. Dar acolo unde dialogul eșuează, trebuie să existe consecințe clare”, a explicat ministrul Christoph Wiederkehr.

El a adăugat că, în paralel cu introducerea amenzilor, vor fi implementate și programe suplimentare de consiliere familială și sprijin psihologic pentru elevii aflați în risc de abandon.

Măsuri similare există deja în alte state europene, precum Germania, Olanda sau Belgia, unde absențele nemotivate sunt sancționate administrativ, iar părinții pot fi chiar condamnați la pedepse privative de libertate în cazuri extreme.

Austria urmează acum același model, cu accent pe prevenție și pe implicarea comunității școlare. Reforma propusă de Ministerul Educației face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri pentru reducerea inegalităților în educație și pentru creșterea responsabilității familiale.