Părintele Pimen Vlad dezvăluie cum să schimbi un om rău. Binele în cele din urmă își spune cuvântul

Părintele Pimen Vlad spune că există o soluție pentru ca cei care fac rău să devină buni. Cu toate acestea este nevoie de răbdare și multă persevernță pentru ca oamenii să se schimbe.

Omul bisericii a explicat că există o modalitate prin care oamenii se pot schimba. ”La cei care vă fac rău, făceți-le bine. Cel care își ia haina, dă și cămașa. La tot ce primești tu vii cu binele. Pe un om rău poți prin bine să-l faci bun. Dar uneori și pe un om bun, dacă îl lovești cu prea multe răutăți poți să îl dărâmi și pe el”, a explicat preotul.

De asemenea părintele a mai spus că nu doar oamenii răi se pot schimba. ”De asta spune Scriptura să evităm anturajele care se ocupă numai cu răul.

Pentru că suntem slabi și noi și la un moment dat nu mai reușim să depășim, îi evităm. Dar ne rugăm pentru ei. Cum spune scriptura? Dacă la dușmanul tău îi e sete, dă-i să bea. Dacă îi e foame, dă-i să mănânce, dacă îi e frig îmbracă-l. Deci fă-i numai bine. Și atunci reușești și pe el să transformi” a mai precizat Pimen Vlad.

Teoria părintelui Pimen Vlad este că nimeni nu poate opune rezisență la nesfârșit. ”Acela poate să îți facă un an, doi, zece, rău! Dar tu îi faci numai bine. Și la un moment dat când îi faci bine la cel care îți face rău îngrămpdești cărbuni aprinși pe capul lui. Ce înseamnă? Că oricât de rău ar fi începe să îl mustre conștiința și nu mai poate să doarmă noaptea.

Și se va întreba dacă nu e nebun. Uite omul acesta îmi face bine de atâția ani și eu îi fac doar rău. Și caută o cale să rezolve această problemă. Deci trebuie să revenim. Că viața asta e un dar de la Dumnezeu și la sfârșit se duce tot la Dumnezeu. Și dăm răspuns cum am lucrat în viața asta. Că viața asta ne-a dat-o să ne pregătim pentru veșnicie”, a argumetat părintele.