Paradoxul lui Mitică Dragomir: are Covid-19, deşi s-a vaccinat! Dumitru Dragomir se află în carantină, după ce a fost testat pozitiv. Dragomir se află în carantină şi aşteaptă rezultatele unui ultim test. Fostul şef al Ligii este cu atât mai surprins cu cât s-a şi vaccinat împotriva coronavirusului. Cel supranumit și Don Corleone se declară contrariat de acest paradox.

Mitică Dragomir: “Nu mai știu ce să cred!”

„Da, este adevărat că sunt în carantină. Am făcut un test și a ieșit negativ, iar apoi am făcut un test PCR și am ieșit pozitiv. Practic, am COVID. Mă simt bine, nu am niciun simptom. Nu am nici pe dracu`, dar respect regulile. Nu mai știu ce să cred. Eu am făcut și vaccinul… Acum, aștept rezultatele unui alt test, mi-am mai făcut unul, ca să fiu sută la sută sigur… Vom vedea ce va fi”, a declarat Dumitru Dragomir pentru Prosport.

Gigi Becali a ajutat cu medicamente familia lui Dumitru Dragomir

Dragomir a dezvăluit că a decis să îl sune pe finanţatorul FCSB de îndată ce mai mulţi apropiaţi ai săi au fost testaţi pozitiv cu coronavirus. La acel moment Mitivă Dragomir şi soţia sa au scăpat de coronavirus.

“I-am spus să îmi dea nişte medicamente şi mi l-a trimis pe Luţu, noaptea, la ora 2, cu medicamentele. Eu şi nevasta mea nu am avut nimic, dar copiii toţi au fost… Da, de la COVID-19. Şi Becali ne-a dat. Bine, Becali a dat la peste 500 de oameni gratis medicamente şi i-a făcut bine. Numai eu ştiu vreo 10-12, pe care Becali i-a făcut bine gratis cu medicamentele lui ruseşti”, a declarat Dumitru Dragomir la telekomsport.ro.

Încă de la debutul pandemiei, Becali a făcut eforturi pentru a ajuta românii cu tratamente. Recent, acesta a anunțat că a convins doctori să se întoarcă în România pentru a lucra la clinica sa. Patronul de la FCSB consideră că cel mai bun tratament împotriva COVID-19 este controversatul medicament ivermectină.