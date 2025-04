Sport U Cluj se pregătește pentru meciul cu FCSB. Care este strategia lui Sabău







Antrenorul U Cluj, Ioan Ovidiu Sabău, în vârstă de 57 de ani, a comentat victoria echipei sale în derby-ul cu CFR Cluj, care s-a finalizat cu scorul 1-0. Analizând evoluția jucătorilor săi, a vorbit despre așteptările pentru play-off și despre meciul cu FCSB, programat pentru săptămâna viitoare.

Sabău: O victorie muncită, foarte disciplinat

Ioan Ovidiu Sabău a apreciat victoria U Cluj, subliniind disciplina și determinarea echipei, chiar dacă adversarii au avut mai mult control. A mulțumit fanilor pentru sprijin și a recunoscut că succesul a venit prin muncă, dorință și organizare.

„Am reușit să ne facem fanii foarte fericiți. Victorie muncită. Foarte disciplinat, o echipă organizată. Azi mai puțin am controlat jocul ca posesie. Sunt meciuri în care se creează tensiune, o anumită stare, teamă, un joc atât de important. Vreau să le mulțumesc fanilor că au venit în număr mare și au susținut echipa, au fost alături de noi și am avut nevoie.

Echipa în unele momente când au fost puși în dificultate. Echipă bine antrenată de Dan. Au calitate individuală, dar azi am câștigat cu inima, cu dorință mare de a câștiga. Munca te răsplătește, cu un pic de șansă. Și noi am avut câteva situații care se puteau transforma în ocazii importante, mari, chiar dacă am fost dominați la posesie”, a spus acesta.

Victoria echipei, în ciuda jucătorilor absenți

Sabău a menționat că au existat jucători importanți care au fost absenți, dar a subliniat că această situație nu a afectat unitatea grupului și importanța victoriei pentru fani și club.

„Și la mine au fost 4-5 jucători importanți care nu au putut să joace. Strângem rândurile. Ne bucurăm de această victorie foarte importantă pentru fani și club și încă o dată îi îmbrățișez pe jucători pentru că au știut să lupte pentru această victorie.

Au jucători, au calitate. Nu vreau să-i laud pentru că nu e corect față de jucătorii mei. Dar când vezi că CFR arată bine în unele momente, trebuie să recunoști acest lucru. Tot respectul, jos pălăria pentru efortul făcut, pentru dăruire”, a declarat acesta.

Primele trei obiective ale U Cluj

Antrenorul consideră realistă clasarea Universității Cluj în primele trei echipe, având în vedere experiența adversarilor.

„E strâns acolo (n.r. în fruntea clasamentului). Am mai spus-o. Cred că ar fi un obiectiv realist în primele 3. Cred că am putea, ținând cont de adversari, experiența pe care o au celelalte echipe. Sunt echipe care de 7-8 ani sunt acolo, în fiecare an se luptă la titlu, și după 7-8 ani îl câștigă. Sunt permanent în play-off. E o experiență și pentru mine, dar și pentru jucători, suporterii noștri, creștem. Doar așa crești.

Un adversar bun, ne vom gândi săptămâna aceasta. Important este să ne recuperăm. Va trebui să improvizez. Cristea și Bic nu sunt recuperați și nu vor fi. Artean va juca probabil tot pe postul de fundaș central. Vreau băieții să se bucure pentru că merită, la fel și fanii noștri”, a explicat Sabău, la flash-interviul la digisport.