Păpușile LaBubu, produse în condiții sclavie, uneori de minori

Creșterea spectaculoasă a popularității jucăriilor de pluș LaBubu pe piețele internaționale a atras atenția organizațiilor pentru drepturile muncii asupra condițiilor în care acestea sunt produse. O investigație realizată de China Labor Watch indică încălcări sistematice ale legislației muncii într-o fabrică din R.P. Chineză care produce exclusiv aceste jucării pentru compania Pop Mart.

Potrivit raportului, presiunea exercitată asupra muncitorilor a crescut semnificativ în contextul unei cereri globale explozive, iar extinderea producției ar fi fost realizată prin prelungirea programului de lucru, reducerea protecției pentru angajați tineri și utilizarea unor contracte neclare sau incomplete.

Investigația a fost realizată pe parcursul a trei luni, în 2025, și vizează fabrica Shunjia Toys din comitatul Xinfeng, provincia Jiangxi. Conform datelor prezentate de China Labor Watch, peste 4.500 de muncitori sunt implicați în producția jucăriilor LaBubu, într-o unitate care lucrează exclusiv pentru compania Pop Mart.

ONG-ul afirmă că a colectat informații prin interviuri directe cu angajați, observații din interiorul fabricii și analizarea documentelor interne. Concluzia raportului este că ritmul de producție a fost împins dincolo de capacitatea fizică a muncitorilor, fără adaptarea corespunzătoare a condițiilor de muncă.

Legislația chineză prevede un plafon de maximum 36 de ore suplimentare pe lună. China Labor Watch susține însă că muncitorii din fabrica Shunjia Toys ajungeau frecvent la peste 100 de ore suplimentare lunar, pentru a respecta obiectivele de producție impuse.

Raportul arată că echipe formate din 25–30 de persoane erau obligate să asambleze cel puțin 4.000 de jucării pe zi. Lucrătorii intervievați au descris acest ritm drept dificil de susținut fără prelungirea semnificativă a programului de lucru.

Potrivit estimărilor ONG-ului, fabrica ar fi produs mult peste capacitatea anuală declarată oficial, de aproximativ 12 milioane de unități, apropiindu-se de un volum dublu doar prin activitatea a două schimburi.

Raportul semnalează și utilizarea forței de muncă tinere, cu vârste între 16 și 18 ani. Deși legislația chineză permite angajarea acestei categorii de vârstă, legea impune protecții speciale, inclusiv interzicerea muncii extenuante.

China Labor Watch afirmă că, în practică, muncitorii tineri ar fi fost repartizați pe aceleași linii de asamblare ca adulții și ar fi avut aceleași norme de producție. Nu ar fi existat diferențieri privind volumul de muncă sau programul de lucru.

Mai mulți angajați tineri ar fi declarat că nu au înțeles pe deplin contractele semnate și nu au primit explicații clare privind drepturile și obligațiile lor.

Un alt element central al investigației vizează contractele de muncă. Potrivit raportului, mulți angajați ar fi semnat documente incomplete, din care lipseau informații esențiale precum durata contractului, salariul exact, atribuțiile sau contribuțiile sociale.

China Labor Watch susține că procesul de angajare dura doar câteva minute. Muncitorilor li s-ar fi cerut să completeze rapid datele personale și să sară peste anumite secțiuni ale documentelor, fără explicații suplimentare.

Organizația consideră că această practică afectează capacitatea angajaților de a-și apăra drepturile și de a înțelege cadrul legal în care lucrează.

Într-o reacție transmisă presei, Pop Mart a declarat că tratează cu seriozitate bunăstarea lucrătorilor din lanțul său de aprovizionare și că desfășoară audituri regulate, inclusiv prin intermediul unor firme independente internaționale.

Compania a precizat că analizează informațiile prezentate de China Labor Watch și că, în cazul confirmării acestora, va solicita partenerilor să implementeze măsuri corective în conformitate cu legislația locală.

Reprezentanții fabricii Shunjia Toys nu au oferit, până la acest moment, un punct de vedere oficial.

China Labor Watch susține că situația documentată nu este un caz izolat, ci reflectă probleme structurale ale industriei manufacturiere din China, unde aplicarea legislației muncii rămâne inegală, iar presiunea economică este transferată asupra angajaților.

ONG-ul solicită introducerea unor mecanisme reale de plângere pentru muncitori, inclusiv linii telefonice independente, creșterea transparenței privind condițiile de muncă și publicarea detaliată a lanțurilor de aprovizionare.