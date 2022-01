Panică pe aeroport. Și-au văzut moartea cu ochii. Imaginile virale îți dau fiori pe șira spinării

Incidentul s-a întâmplat pe o pistă a aeroportului O’Hare, din orașul american Chicago. Un avion uriaș, destinat transportului de marfă, a scăpat de sub control și a lovit mai multe cărucioare din cele care transportă bagajele pasagerilor. Situația a provocat panică în rândul lucrătorilor din zonă, dar nu numai. Totul a fost filmat, iar imaginile au ajuns pe internet, de unde au fost preluate de diverse publicații.

Este vorba despre un avion de tip cargo, pentru marfă, care aparține companiei China Airlines. După cum se poate vedea în imaginile care au fost publicate pe contul Twitter numit Breaking Aviation News & Videos, uriașa aeronavă a alunecat pe pistă, pe o porțiune acoperită cu zăpadă înghețată. În timpul alunecării, avionul a agățat, cu unul dintre motoare mai multe cărucioare de bagaje pe care le-a împrăștiat pe pistă.

Cauza acestui incident nedorit a fost o furtună foarte puternică de zăpadă care a afectat zona orașului Chicago. Din fericire, în urma acestui accident neplăcut nimeni nu a fost rănit, iar aeronava nu a luat foc. Singurele pagube au fost înregistrate la motorul care a lovit cărucioarele de bagaje. Acesta a fost avariat și a necesitat reparații serioase, înainte ca avionul din China să fie repus în circulație.

CCTV captures China Airlines Cargo 747 ploughing into ground equipment while taxiing at Chicago’s O’Hare Airport yesterday. No injuries reported to ground crew. https://t.co/qMJaYDIyb9 https://t.co/V7yxb31GfY pic.twitter.com/fY1FqAZHii

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 29, 2022