Afacerile celor trei, dar și ale celor 651 de miliardari americani merg ca unse de la începutul pandemiei. Averile lor au crescut în total cu peste 1.000 de miliarde de dolari de la jumătatea lunii martie, suficient pentru a alimenta și mai mult dezbaterea din ce în ce mai încinsă privind impozitarea celor bogați, potrivit unui studiu publicat miercuri și citat de cotidianul francez Le Figaro.

Cei mai bogați americani valorează împreună 4.000 miliarde de dolari

Potrivit Institutului pentru studii politice și grupului de advocacy Americans For Tax Fairness, averea globală a celor mai bogați americani a depășit, pe 7 decembrie, 4.000 miliarde de dolari.

E o creștere semnificativă, dacă ne gândim că pe 18 martie anul curent aceasta era de numai 2.950 de miliarde.

„Niciodată America nu a mai văzut o asemenea acumulare de bogăție în atât de puține mâini”, s-a declarant Frank Clemente, director executiv al grupului Americans For Tax Fairness.

„Întrucât zeci de milioane de americani suferă ravagiile economice și de sănătate ale pandemiei, câteva sute de miliardari își sporesc în continuare averea. Câștigurile lor din pandemie sunt atât de mari încât ar putea finanța un plan major de ajutor fără a pierde niciun ban din averea lor dinainte de pandemie ”, a adăugat el.

Cu 1.000 de miliarde de dolari, spun organizațiile din spatele studiului, am putea trimite un cec individual de 3.000 de dolari pentru a ajuta fiecare american. Grupul Americans For Tax Fairness și Institute for Political Studies compară, de asemenea, această sumă cu pachetul de stimul în curs de dezbatere în Congres, care nu depășește 900 de miliarde de dolari.

Afacerile miliardarilor din sănătate și tehnologie înfloresc

Un alt studiu, publicat în octombrie de banca elvețiană UBS și firma de audit și consultanță PWC, a arătat deja că averile cumulative ale miliardarilor din întreaga lume au crescut în timpul pandemiei, datorită revenirii puternice a piețelor începând din luna martie. Averea lor globală a atins un nou record la 10,2 trilioane de dolari, peste vârful din 2017, când a atins 8,9 trilioane de dolari.

Nu toate averile cresc. Cei mai mult au profitat miliardarii cu afaceri în sectoarele tehnologiei și sănătății- precum Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, Ei au profitat cu mult mai mult decțt cei care au afaceri în divertisment sau imobiliare, sectoare deosebit de afectate de restricțiile legate de pandemie, scrie Le Figaro.

E greu de presupus că cineva se va atinge de aceste averi uriașe după sprijinul financiar și logistic acordat de marii miliardari lui Joe Biden. Asta desi reprezentanta extremei stângi în Congres, Alexandria Ocasio-Cortez, face agitație pentru adoptarea de noi impozite asupra marilor bogătași în statul New York.