Numai că problemele pe care le are Joe Biden îi fac pe mulți să se întrebe cine va conduce Statele Unite în următorii patru ani. Joe Biden va împlini pe 20 noiembrie 78 de ani și nu e deloc sigur că își va duce mandatul la bun sfârșit. Nu e vorba, însă, numai de vârsta înaintată, ci și de festele pe care i le joacă memoria, acele „senior moment” care au făcut deliciul susținătorilor lui Trump .

Kamala Harris va fi adevăratul președinte?

Pe aceste considerente, tabloidele britanice cred că „declinul mental” al lui Biden va face ca vicepreședinta Kamala Harris să devină „foarte probabil” adevăratul șef al statului.

Analistul politic Iain Dale a declarat pentru cotidianul britanic Express că Joe Biden are pe cine se baza ca să pună Administrația sa pe picioare. „Joe Biden are un avantaj în faptul că va avea o mulțime de oameni care au mai fost acolo și au slujit sub președintele Obama”.

. Cu toate acestea, Dale spune clar că Biden dă semne cât se poate de clare că nu este nici pe departe liderul de care are nevoie America. „Joe Biden dă semne materiale de declin mental. Nu cred că el este liderul potrivit pentru America în acest moment”.

„Nu îl văd asigurând conducerea. Cred că este foarte probabil ca Kamala Harris să preia funcția de președinte la un moment dat în timpul președinției Biden”, susține Dale.

„Republicanii vor fi mai hotărâți ca niciodată să oprească tot ceea ce face”

De aceeași părere pare să fie și comentatorul politic american Megyn Kelly. Aceasta a declarat pentru Good Morning Britain că Joe Biden nu are niciun mandat din partea poporului american. Alegerile din SUA au fost „mai bune pentru republicani”.

Ea a adăugat că va trebui să utilizeze ordinele executive pentru a pune în mișcare sistemul politic american. „Republicanii vor fi mai hotărâți ca niciodată să oprească tot ceea ce face”.

„Nici măcar nu-i cunoaște pe oameni, era în subsolul său, așezat pe o pungă de fasole”, a ironizat Megyn Kelly strategia electorală a lui Biden, scrie Express.