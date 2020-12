Femeia pentru care și-a sacrificat familia și privilegiile pare să aibă o influență extrem de mare asupra tânărului prinț. Cel puțin asta susține jurnalista și scriitoarea Angela Levin, autoarea mai multor cărți despre familia regală a Marii Britanii.

„Pare îngrozit că ar putea primi o „săpuneală”de la Meghan”

Levin, care l-a intervievat pe Prințul Harry în 2018 pentru cartea sa „Harry: Conversations with the Prince”, susține că acesta parcă nici n-ar mai fi aceeași persoană. Într-un interviu acordat lui Mike Graham de la talkRADIO, Angela Levin a mărturisit „Era un om grozav când l-am cunoscut. Am petrecut mai bine un an alîturi de el. Acum, ori de câte ori vorbește,pare îngrozit că ar putea primi o „săpuneală”de la Meghan”.

Nu e singura schimbare majoră pe care a remarcat-o Angela Levin în ceea ce-l privește pe prinț. „Sunt uimită de faptul că prințului Harry a renunțat să-i mai pese vreun pic de familia sa și de minunata sa bunică.”

Levin pune toate aceste schimbări pe seama influenței soției. Meghan Markle este dominatoare și convinsă că are întotdeauna dreptate, lasă se înțeleagă Angela Levin. „Acest lucru vine din faptul că faptului că (Meghan Markle n.r.), la fel ca toți cei care se consideră repere morale, consideră o problemă pe oricine nu este de acord imediat cu ceea ce spun ei.”

Scriitoarea Angela Levin a criticat și ideea listei de onoare elaborate de organizația caritabilă înființată de Harry și Meghan, afirmând că cei doi nu au atâta greutate pentru a decide cine merită onoruri. „Oricine poate juca acest joc. E ca și cum ai fi la școală și îi pui pe ceilalți elevi să intre în joc și să câștige premii pentru tot felul de lucruri”.