„Pădurea de Argint” și „Codrii de Aramă” din poezia lui Eminescu pot fi văzuți în realitate, în Parcul Natural Vânători Neamț

Versurile care au intrat definitiv în patrimoniul cultural românesc nu descriu doar o geografie imaginară. „De treci codrii de aramă, de departe vezi albind / Și-auzi mândra glăsuire a pădurii de argint”, scria Mihai Eminescu în poemul „Călin (file de poveste)”. Astăzi, aceste locuri există și pot fi vizitate, la pas, în Parcul Natural Vânători Neamț, parte a destinației de ecoturism Ținutul Zimbrului.

De Ziua Culturii Naționale, zona propune un traseu care leagă natura de literatură și spiritualitate, reunind reperele eminesciene cu unele dintre cele mai bine conservate peisaje forestiere din nordul Moldovei.

„Codrii de Aramă” sunt așezați pe dealul Filiorul, într-o zonă unde pădurea capătă, toamna, nuanțe arămii intense. Denumirea vine de la frunzele gorunilor, care îmbracă dealurile într-o paletă caldă, ușor metalică, ce amintește direct de metafora eminesciană.

La poalele pădurii curge pârâul Filioara, care traversează pajiști, mici mlaștini și pâlcuri de răchitișuri. Zona adăpostește goruni și alte specii de stejari ce pot ajunge la vârste de până la 135 de ani, alături de peste 300 de specii de plante, unele cu valoare botanică deosebită.

La mică distanță de Codrii de Aramă se află „Pădurea de Argint”, o rezervație forestieră din comuna Agapia. Pădurea este amplasată pe terasa inferioară a pârâului Topoliței și este formată în principal din mesteceni, unii mai vechi de un secol.

Numele rezervației vine din aspectul argintiu al arborilor în sezonul rece, când scoarța albicioasă reflectă lumina și transformă peisajul într-un decor aproape ireal. Suprafața rezervației depășește două hectare și este una dintre cele mai cunoscute atracții naturale din zonă.

Codrii de Aramă și Pădurea de Argint se află în vecinătatea Mănăstirea Văratec, un loc cu semnificație profundă pentru istoria culturală românească. Aici se retrăgea adesea Veronica Micle, muza și marea iubire a lui Mihai Eminescu.

Zona păstrează și astăzi atmosfera de liniște și reculegere care a inspirat corespondența și creațiile poetice ale celor doi.

Traseul cultural continuă în Târgu Neamț, unde se află Casa memorială Veronica Micle, singura casă memorială dedicată poetei. Construită inițial în 1834, din lemn și cărămidă, în stil românesc tradițional, clădirea a fost refăcută după planul original și transformată în muzeu în anul 1984.

Vizitatorii pot descoperi aici fotocopii, manuscrise, cărți și obiecte personale ale Veronicăi Micle, precum și camere tematice care reconstituie atmosfera epocii. Spațiul de lucru al poetei, unde a scris o parte dintre poezii și corespondența cu Mihai Eminescu, este una dintre cele mai vizitate încăperi.

Pentru cei care doresc să aprofundeze dimensiunea biografică a lui Eminescu, traseul poate include și „bolnița” Mănăstirea Neamț, locul unde poetul a trăit luni întregi ca pacient. Aici, legenda lui Eminescu capătă o nuanță intimă, mai puțin cunoscută publicului larg.

Destinația de ecoturism Ținutul Zimbrului se suprapune peste Parcul Natural Vânători Neamț, orașul Târgu Neamț și comunele Agapia, Bălțătești, Crăcăoani și Vânători Neamț. Zona este recunoscută pentru îmbinarea armonioasă dintre natură, spiritualitate, cultură și tradiții locale.

Este, totodată, singurul loc din Europa unde zimbrul poate fi întâlnit în libertate, semilibertate și captivitate, într-un areal protejat care pune accent pe conservare și educație.

Dezvoltarea destinației este sprijinită prin proiectul „Ținutul Zimbrului: conservare, educație și turism în Parcul Natural Vânători Neamț”, finanțat de OMV Petrom, prin programul „Verde pentru viitor”, ediția 2.0. Proiectul este implementat de Asociația de Ecoturism din România, alături de Administrația Parcului Natural Vânători Neamț, Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice și Asociația Mioritics.