Filmare rară cu un OZN. Nu s-a găsit nicio dovadă de falsificare

Yalcin Yalman, un paznic de noapte de la fabrica Yenikent, a filmat mai multe OZN-uri, plutind deasupra Mării Marmara, în apropiere de Kumburgaz. El chiar și-a arătat camera sa de ocazie presei într-o conferință de presă organizată la hotelul Dedeman din Istanbul.

Multe persoane au spus că obiectele misterioase de pe cerul Turciei ar fi putut fi o dronă americană sau o altă aeronavă, dar cercetătorii au fost de o altă părere. În primă fază, înregistrarea video a fost analizată și făcută publică de către Sirius UFO Space Sciences Research Center, condus de cercetătorul Haktan Akdoğan.

Cercetătorii au fost șocați

În 2009, 8-10 cercetători au mers la Kumburgaz pentru a filma OZN-uri și au avut parte de cel mai mare șoc din viața lor. Ei au declarat că obiectele misterioase nu erau drone sau avioane, așa cum au spus scepticii.

,,Am putut vedea partea laterală, și părea că ar fi putut avea formă de farfurie. Dar apoi am avut parte de cel mai mare șoc din viața noastră, deoarece am putut vedea lumina care emana din partea internă a navei în trei zone. Am văzut câteva entități reale care, indiferent ce făceau, se uitau în partea din față a navei, la fel cum ne uitam și noi la ele.”, a spus dr. Leir.

30 de videoclipuri cu OZN-uri

Din 2007 până în 2009, Yalman a înregistrat aproximativ 30 de videoclipuri. Filmările au fost realizate cu un MiniDV Canon DM-GR1-A bazat pe sistemul NTSC, cu o diafragmă setată la un maxim de 1,8. Este vorba despre o optică 3CCD 20x 100x cu un teleconvertor montat pe un adaptor de 58 mm. Teleobiectivul este o lentilă model Sony VCL HGD 1758, x 1,7. Videoclipurile au fost examinate de două organizații influente sponsorizate de stat din Turcia, „Consiliul de Cercetare Științifică și Tehnologică din Turcia” și „Observatorul Național TUG”.

Casetele de film originale au fost studiate și de experti din Japonia, Chile, Brazilia și Rusia. În filmări s-au văzut două figuri umanoide cu ochi mari și negri și capete supradimensionate. Cercetătorii nu au găsit nicio dovadă de falsificare.

Filmările cu OZN-uri au fost examinate

Potrivit raportului emis de Consiliul de Cercetare Științifică și Tehnologică din Turcia, examinarea acestor cadre a dat următoarele rezultate: