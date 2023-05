Miting istoric la Istanbul. Recep Tayyip Erdogan a adunat în Parcul Naţional peste 1,7 milioane de oameni. Video-Foto

Recep Tayyip Erdogan caută un nou mandat cu ocazia centenarului Republicii Turcia, după ce a dominat ani de zile peisajul politic turc în calitate de prim-ministru și președinte. Principalul său rival este candidatul unei coaliții de opoziție formată din șase partide, condusă de președintele Partidului Popular Republican (CHP), Kemal Kılıçdaroğlu.

Istanbulul este important pentru Erdoğan, deoarece și-a început cariera politică în oraș, începând ca primar la începutul anilor 1990, înainte de a deveni prim-ministru și președinte.

Recep Tayyip Erdogan a scos în stradă 1,7 milioane de oameni

Aproximativ 1,7 milioane de oameni participă, duminică, la mitingul Istanbulul Mare, organizat de Partidul Justiție și Dezvoltare (AKP) în Millet Bahcesi de la Aeroportul Ataturk, cu o săptămână înaintea alegerilor prezidenţiale la care Recep Tayyip Erdogan candidează pentru un nou mandat d epreşedinte.



„M-am născut la Istanbul, am crescut la Istanbul. Am fost primar la Istanbul. Sunt preşedinte preşedinte. Am parcurs împreună aceste etape. Dacă Istanbul spune Da, rezolvă această treabă. Dacă Istanbul spune: Îi vom pensiona pe unii, se rezolvă această treabă”, a spus Erdogan, care a și anunțat numărul participanților la miting.

Erdogan: Lucrăm pentru a reînvia orașele noastre cu 650.000 de case

Lucrăm pentru a reînvia orașele noastre cu 650.000 de case, dintre care aproximativ 319.000 vor fi livrate într-un an, a declarat preşedintele turc. Erdogan a vorbit despre ce a făcut pentru poporul turc în mandatul său, el menționând, între altele, asigurarea de locuri de muncă și creșterea veniturilor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi’ne 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını açıkladı. #TürkiyeSanaEmanet #AtatürkHavalimanı pic.twitter.com/Hyp1MFdJtA — guIsumsuItan (@guIsumsuItan) May 7, 2023

De asemenea, a promis că se vor lua măsuri pentru populație în contextul crizei globale care se reflectă asupra Turciei. „Noi nu ne bazăm pe vorbe, ci pe fapte. Noi nu avem vorbe goale, avem programe, proiecte”.

Preşedintele l-a criticat pe primarul Istanbulului, Ekrem Imamoğlu, pentru că nu a servit Istanbulul. Mitingul a avut loc lângă aeroportul Atatürk din Istanbul, Parcul Național, o zonă publică de recreere, scrie dailysabah.com.