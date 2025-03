Justitie Becali, război cu Realitatea TV. Cere despăgubiri uriașe







Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat că va solicita în instanță postului Realitatea TV despăgubiri de trei milioane de lei. De asemenea, omul de afaceri a prezentat documente care confirmă sprijinul său financiar pentru partidul AUR.

"Voi merge personal la CNA, și voi spune așa: trei milioane despăgubiri în Instanță. CNA le-a dat deja 10 minte de întrerupere. Acum urmează 30 de minute", a declarat Gigi Becali, vizibil supărat pe acuzațiile aduse familiei sale de postul Realitatea TV.

Ajutor pentru AUR

El a prezentat și documentele care confirmă sprijinul său financiar pentru partidul AUR, inclusiv donații și materiale în valoare totală de 700.000 de lei.

Acesta a subliniat existența unui contract de împrumut semnat de președintele FCSB, Valeriu Argăseală, prin care AUR trebuie să returneze suma de 500.000 de lei până la 1 mai 2025.

Deși liderul AUR, George Simion, neagă primirea sprijinului financiar, Becali afirmă că l-a iertat și că l-a avertizat anterior despre riscurile implicării în politică.

“Îi spuneam ca unui copil, ai intrat într-un joc, din care nu vei putea să ieși… Că e prea mare vrăjeala. E ce știu eu”, a spus deptatul.

L-ar ierta pe Maricel Păcuraru

În plus, Gigi Becali a declarat că este dispus să îl ierte și pe Maricel Păcuraru, patronul Realitatea TV, dacă acesta își va cere scuze.

„Dacă Maricel îmi dă acum un mesaj și spune Gigi, iartă-mă… La mine este 'iartă-mă în inima mea'. Emisiunea înseamnă rating și inima lui Becali înseamnă dragoste.

Eu am dragostea. Am și nebunia, am și trufia, am și răzbunarea. De fapt, răzbunarea nu o am, zic doar îți dau o palmă acum, ai grijă să nu primești pumnul, că am pumn de lemn”, a mai spus acesta.

Război cu Realitatea TV

Gigi Becali este, de câteva săptămâni, într-un adevărat război cu postul Realitatea TV, pe care-l acuză că i-a manipulat un interviu pe care l-a acordat la România TV.

Deputatul a explicat că postul a prezentat selectiv declarațiile sale, eliminând partea în care îl numea pe George Simion un „demon” și păstrând doar comentariile pozitive.

Gigi Becali a depus mai multe reclamații la CNA împotriva Realitatea TV, cerând sancționarea acestuia și închiderea postului câte jumătate de oră zilnic.