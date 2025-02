Monden Ozana Barabancea, declarații bizare: Mama mă ajută și acum, o bag în ședință!







Ozana Barabancea a povestit în cadrul unui podcast că primește ajutor și acum din partea mamei și a tatălui. Asta chiar dacă niciunul dintre ei nu mai este în viață.

Ozana Barabancea cere ajutor și acum

Artista a dezvăluit în cadrul unui podcast că primește ajutor din partea părinților ori de câte ori cere acest lucru. ”Mama m-a susținut până la 14 ani. Dar să știi că pe mine mama mă ajută și acum. Eu mă duc la ei la mormânt și îi bag în ședință pe amândoi. Deci am venit să vă spun că vă curăț mormântul, aprind lumânări, dar voi trebuie să mă ajutați cu asta, asta și asta.

Vă rog foarte mult, nu are cine să mă ajute, voi! Măi, știi cum se aliniază planetele? Cum sună telefonul? Eu am rămas cu tata de la 14 ani, care m-a pus la disciplină. Aveam 2000 de lei pe lună, și trebuia să mă descurc. Tata avea o funcție foarte șmecheră, și când am făcut 18 ani m-a trimis să mă angajez”, a explicat cântăreața.

Tatăl i-a pus pile pentru a se angaja

Pe de altă parte, tot el a fost cel care a ajutat-o să-și îndeplinească visul. ”El m-a ajutat pe mine extraordinar de mult, el fiind în Comisia de control muncitoresc, avea la primărie toate comisiile. Și a vorbit cu cineva, sunt convinsă că mi-a pus pilă. Eram foarte frumoasă, eram foarte vie, cu pălării pe cap. Și m-am dus și am dat examen și la Operă și la Operetă.

M-au pus să cânt, să recit și să dansez. Am luat ambele examene. Și am luat ambele examene și am ales Opera și am intrat la Operă. Dar retrospectiv îmi dau seama, că oricât eram eu de bună, dacă nu eram fiica lui Barabancea de primărie nu intram niciodată”, a mai povestit artista.