Orlando Bloom a apelat la o procedură de filtrare a sângelui pentru eliminarea microplasticelor din corp

Orlando Bloom a cheltuit peste 10.000 de dolari pentru o procedură de filtrare a sângelui pentru a elimina microplasticele din organism.

Actorul Orlando Bloom este în centrul atenției, după o procedură de filtrare a sângelui în valoare de 10.000 de lire sterline (13.000 de dolari), menită să elimine microplasticele și alte substanțe chimice din corpul său.

Starul din „Pirații din Caraibe” a postat o fotografie pe Instagram Story, realizată la Clarify Clinics din Londra. Tratamentul, numit Clari, constă într-un proces de schimb de plasmă de două ore, în care sângele este prelevat, separat în globule roșii și plasmă, filtrat și apoi reinfuzat în corp.

Reprezentanții clinicii spun că procedura poate elimina între 90% și 99% din microplastice, precum și alte așa-numite „substanțe chimice permanente”. Actorul a lăudat tratamentul, spunând l-a ajutat să își curețe corpul de „substanțe chimice toxice”.

Orlando Bloom undergoes £10k treatment to remove microplastics and toxic chemicals from his blood https://t.co/a81cRmcHXh

