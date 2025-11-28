Organizatorul contrabandei cu armament de la Leușeni–Albița, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile

Republica Moldova. Organizatorul transportului cu armament descoperit în camionul oprit la vama Leușeni–Albița pe 20 noiembrie rămâne în custodia statului pentru următoarea lună, după ce magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au dispus arestul preventiv pentru 30 de zile. Decizia vine în contextul unei anchete complexe, în care autoritățile investighează o rețea de contrabandă cu muniții, inclusiv un lansator sol-aer și o dronă „Geran-2”.

Magistrații au adoptat măsura pe 28 noiembrie, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Suspectul, un bărbat de 52 de ani, administrator al unei companii, este considerat de anchetatori o piesă centrală în organizarea transportului de armament.

Potrivit PCCOCS, menținerea acestuia în arest este necesară pentru a preveni eschivarea, influențarea martorilor și denaturarea probelor. Ancheta continuă pe mai multe filiere, inclusiv cu examinarea conexiunilor dintre persoanele implicate.

Bărbatul a fost escortat în dimineața zilei de 28 noiembrie la Judecătoria Ciocana. Cu capul acoperit și vizibil tensionat, acesta a trecut rapid pe lângă jurnaliști, refuzând orice întrebare.

Procurorul Dumitru Barbăroșie a declarat că rolul suspectului în acest dosar este unul esențial.

„Este a patra persoană suspectă în cauza penală de contrabandă cu muniții. Astăzi, a fost ședință de examinare a cererilor procurorilor prin care se solicită aplicarea măsurii preventive, arestul preventiv pe 30 de zile. Ancheta continuă. Sunt riscuri, pentru că la comiterea infracțiunii au fost implicate mai multe persoane, mai mulți complici. Respectiv, persistă acel risc că poate să interacționeze cu aceiași complici în scop de denaturare. Ar avea un rol de organizator. A depus declarații, dar sunt contradicții cu declarațiile depuse de alți participanți care au fost deja audiați. Nu își recunoaște vina, se declară nevinovat”, a precizat procurorul.

Avocatul bărbatului, Sergiu Rusu, afirmă că dosarul nu ar conține probe care să confirme implicarea clientului său în contrabandă.

„Clientul meu pledează nevinovat, sperăm că, în scurt timp, nevinovăția acestuia va fi confirmată”, a declarat apărătorul.

Camionul implicat, înmatriculat în Republica Moldova, a fost oprit pe 20 noiembrie la punctul de trecere Leușeni–Albița. În timpul controlului, autoritățile de frontieră au descoperit 26 de elemente de muniție, inclusiv muniție completă, un lansator sol-aer și o dronă „Geran-2”.

Armele erau atent camuflate în folii metalice, textile și cutii de lemn, pentru a evita depistarea la scanare. În documentele de însoțire a mărfii era indicat că transportul ar conține „deșeuri metalice”.

Potrivit Procuraturii Generale, munițiile au fost introduse inițial în Republica Moldova de un „cărăuș”, prin contrabandă din Ucraina. Autoritățile nu au precizat traseul exact de intrare, însă experți susțin că este posibilă implicarea regiunii transnistrene.

Camionul a fost sigilat, iar șoferul, un moldovean originar din stânga Nistrului, a fost reținut de autoritățile din România. Avocatul acestuia, Alexandru Agavriloaiei, insistă că bărbatul nu știa ce transporta.

Președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, a declarat că armamentul este de proveniență rusească și reprezintă, cel mai probabil, „trofee” capturate în timpul războiului din Ucraina.