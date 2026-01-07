Orașe întregi din Iran sunt sub controlul manifestanților

Protestele din Iran continuă să se extindă, cu mii de oameni care ies în stradă în mai multe orașe ale țării. Într-o postare pe X (fostul Twitter), Comitetul pentru Afaceri Externe al Camerei Reprezentanților din SUA a declarat miercuri dimineață că demonstranții „preiau orașe întregi”.

„Protestatarii anti-regim se ridică și revendică orașe întregi. Iranienii s-au săturat de ayatollahul tiranic și de mullahii săi criminali”, a scris comitetul, condus de republicani. „Controlul regimului iranian se destramă.”

Postarea face parte dintr-o serie de declarații publicate pe platforma de socializare, în care se afirmă că „prea mult timp regimul islamic de la Teheran a negat poporului dreptul de a alege cine îi guvernează. Acum, oamenii ies în stradă pentru a-și recâștiga acest drept.”

Într-un videoclip publicat pe aceeași platformă, se pot vedea mii de persoane care mărșăluiesc prin orașul Abdanan, situat în vestul Iranului, în provincia Ilam, majoritar kurdă. În imaginile filmate de demonstranți, oamenii strigă „Marg bar Khamenei”, care se traduce prin „Moarte lui Khamenei”.

Conform rapoartelor Iran International, orașul Abdanan a devenit un punct de tensiune după ce funeraliile protestatarilor uciși s-au transformat în demonstrații anti-guvernamentale mari marți.

În paralel, au apărut zvonuri neconfirmate potrivit cărora forțele de poliție s-ar fi alăturat protestelor și că orașul ar fi fost preluat de manifestanți.

Protestele din Iran nu se limitează la orașele mari, ci au atins și comunități mai mici, ceea ce arată un nivel ridicat de mobilizare al societății civile.

Grupuri locale, inclusiv studenți, femei și minorități etnice, organizează manifestații pașnice și marșuri spontane pentru a-și exprima nemulțumirea față de restricțiile impuse de autorități.

În mai multe regiuni, comunitățile locale folosesc rețelele sociale și aplicațiile de mesagerie pentru a coordona protestele și a transmite informații despre desfășurarea acestora, evitând astfel restricțiile de comunicare impuse de guvern.

Această mobilizare extinsă arată că nemulțumirile nu se limitează la un singur grup sau oraș, ci reflectă un sentiment generalizat de frustrare și dorință de schimbare în rândul populației.

Anti-regime protestors are rising up and claiming entire cities. Iranians have had enough of the tyrannical Ayatollah and his murderous mullahs. The Iranian regime’s grip is unraveling. pic.twitter.com/ghWY1wCigk — House Foreign Affairs Committee Majority (@HouseForeignGOP) January 6, 2026

Implicarea activă a comunităților locale crește vizibilitatea internațională a mișcării și atrage atenția organizațiilor de monitorizare a drepturilor omului.

Potrivit organizației HRANA, protestele care continuă de 11 zile au dus la moartea a cel puțin 34 de persoane. În același timp, au fost arestate peste 2.000 de persoane în întreaga țară.

Evenimentele din ultimele zile indică o mobilizare fără precedent a societății civile în Iran, în timp ce autoritățile încearcă să gestioneze situația.

Videoclipurile și relatările provenite din mai multe orașe arată demonstrații în masă, iar comunitatea internațională urmărește îndeaproape evoluția situației.

Postările oficiale din SUA reflectă atenția globală asupra protestelor. Comitetul pentru Afaceri Externe al Camerei Reprezentanților a subliniat că oamenii din Iran revendică dreptul la alegere și la libertăți politice.

În paralel, organizații pentru drepturile omului monitorizează situația și publică zilnic rapoarte privind victimele și arestările.

Situația rămâne fluidă, iar evenimentele din orașe precum Abdanan ar putea influența dinamica protestelor în alte regiuni ale țării.