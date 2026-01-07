International

Orașe întregi din Iran sunt sub controlul manifestanților

Comentează știrea
Orașe întregi din Iran sunt sub controlul manifestanțilorProteste Iran / sursa foto: arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Protestele din Iran continuă să se extindă, cu mii de oameni care ies în stradă în mai multe orașe ale țării. Într-o postare pe X (fostul Twitter), Comitetul pentru Afaceri Externe al Camerei Reprezentanților din SUA a declarat miercuri dimineață că demonstranții „preiau orașe întregi”.

„Protestatarii anti-regim se ridică și revendică orașe întregi. Iranienii s-au săturat de ayatollahul tiranic și de mullahii săi criminali”, a scris comitetul, condus de republicani. „Controlul regimului iranian se destramă.”

Postarea face parte dintr-o serie de declarații publicate pe platforma de socializare, în care se afirmă că „prea mult timp regimul islamic de la Teheran a negat poporului dreptul de a alege cine îi guvernează. Acum, oamenii ies în stradă pentru a-și recâștiga acest drept.”

Abdanan, un punct fierbinte al protestelor

Într-un videoclip publicat pe aceeași platformă, se pot vedea mii de persoane care mărșăluiesc prin orașul Abdanan, situat în vestul Iranului, în provincia Ilam, majoritar kurdă. În imaginile filmate de demonstranți, oamenii strigă „Marg bar Khamenei”, care se traduce prin „Moarte lui Khamenei”.

Noi loturi de lapte praf Nestle, retrase de la vânzare și în România. Lista cu sortimentele vizate
Noi loturi de lapte praf Nestle, retrase de la vânzare și în România. Lista cu sortimentele vizate
De ce se teme Meghan să meargă în Marea Britanie. Speculațiile presei londoneze
De ce se teme Meghan să meargă în Marea Britanie. Speculațiile presei londoneze

Conform rapoartelor Iran International, orașul Abdanan a devenit un punct de tensiune după ce funeraliile protestatarilor uciși s-au transformat în demonstrații anti-guvernamentale mari marți.

În paralel, au apărut zvonuri neconfirmate potrivit cărora forțele de poliție s-ar fi alăturat protestelor și că orașul ar fi fost preluat de manifestanți.

Mobilizarea societății civile și implicarea comunităților locale

Protestele din Iran nu se limitează la orașele mari, ci au atins și comunități mai mici, ceea ce arată un nivel ridicat de mobilizare al societății civile.

Grupuri locale, inclusiv studenți, femei și minorități etnice, organizează manifestații pașnice și marșuri spontane pentru a-și exprima nemulțumirea față de restricțiile impuse de autorități.

În mai multe regiuni, comunitățile locale folosesc rețelele sociale și aplicațiile de mesagerie pentru a coordona protestele și a transmite informații despre desfășurarea acestora, evitând astfel restricțiile de comunicare impuse de guvern.

Această mobilizare extinsă arată că nemulțumirile nu se limitează la un singur grup sau oraș, ci reflectă un sentiment generalizat de frustrare și dorință de schimbare în rândul populației.

Implicarea activă a comunităților locale crește vizibilitatea internațională a mișcării și atrage atenția organizațiilor de monitorizare a drepturilor omului.

Impactul protestelor la nivel național

Potrivit organizației HRANA, protestele care continuă de 11 zile au dus la moartea a cel puțin 34 de persoane. În același timp, au fost arestate peste 2.000 de persoane în întreaga țară.

Evenimentele din ultimele zile indică o mobilizare fără precedent a societății civile în Iran, în timp ce autoritățile încearcă să gestioneze situația.

Videoclipurile și relatările provenite din mai multe orașe arată demonstrații în masă, iar comunitatea internațională urmărește îndeaproape evoluția situației.

Reacții internaționale și monitorizare

Postările oficiale din SUA reflectă atenția globală asupra protestelor. Comitetul pentru Afaceri Externe al Camerei Reprezentanților a subliniat că oamenii din Iran revendică dreptul la alegere și la libertăți politice.

În paralel, organizații pentru drepturile omului monitorizează situația și publică zilnic rapoarte privind victimele și arestările.

Situația rămâne fluidă, iar evenimentele din orașe precum Abdanan ar putea influența dinamica protestelor în alte regiuni ale țării.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:08 - Nicușor Dan, blocat la Paris. Fost consilier prezidențial: România nu e atât de săracă încât să se facă de râs
16:01 - Șeful IGJR susține că imaginile cu jandarmi care montează gresie ar fi făcute cu AI
15:49 - Noi loturi de lapte praf Nestle, retrase de la vânzare și în România. Lista cu sortimentele vizate
15:41 - Orașe întregi din Iran sunt sub controlul manifestanților
15:35 - Moarte suspectă a unei tinere de 23 de ani din Alba. Nu sunt urme vizibile de agresiune
15:27 - Ploaia și ceața afectează sezonul de schi. Probleme pe pârtii la Sinaia și Poiana Brașov

HAI România!

Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2
Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a
Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a

Proiecte speciale