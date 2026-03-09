Oracle pregătește concedieri masive. Până la 30.000 de angajați ar putea fi afectați

Compania americană de software Oracle ar putea recurge la concedieri masive în perioada următoare, pe fondul presiunilor financiare generate de investițiile majore în infrastructura destinată inteligenței artificiale, potrivit Fox News.

Gigantul tehnologic analizează reducerea semnificativă a numărului de angajați, în contextul cheltuielilor ridicate pentru dezvoltarea centrelor de date necesare serviciilor AI.

Planurile ar putea afecta zeci de mii de angajați la nivel global și ar face parte dintr-o strategie mai amplă prin care compania încearcă să își mențină lichiditatea și să susțină extinderea în sectorul cloud și al inteligenței artificiale.

Conform informațiilor publicate de CIO și Bloomberg, compania ar putea reduce între 20.000 și 30.000 de locuri de muncă, ceea ce ar reprezenta aproximativ 12–18% din forța de muncă globală, estimată la circa 162.000 de angajați.

Potrivit Bloomberg, concedierile ar putea fi implementate chiar din martie 2026.

Decizia vine în contextul unei presiuni financiare tot mai mari asupra companiei, cauzată de investițiile semnificative în infrastructura necesară dezvoltării serviciilor bazate pe inteligență artificială.

Expansiunea rapidă a centrelor de date dedicate inteligenței artificiale presupune costuri foarte mari, iar analiștii de pe Wall Street estimează că aceste investiții ar putea menține fluxul de numerar al companiei în teritoriu negativ pentru mai mulți ani.

În acest context, compania ar căuta soluții pentru a conserva lichiditățile și pentru a susține proiectele de infrastructură.

De asemenea, unele bănci din Statele Unite ar fi redus finanțarea pentru proiectele masive de centre de date AI ale companiei, potrivit unei analize realizate de banca de investiții TD Cowen.

În raportul citat de CIO.com se menționează că există îngrijorări în rândul investitorilor privind capacitatea companiei de a susține financiar aceste investiții.

„Atât investitorii în acțiuni, cât și cei în datorii au ridicat întrebări privind capacitatea Oracle de a finanța această extindere”, se arată în raportul citat.

Concedierile ar urma să afecteze mai multe divizii ale companiei, iar unele poziții ar putea fi eliminate în contextul utilizării tot mai extinse a inteligenței artificiale în procesele interne.

Bloomberg notează că planurile includ și o reevaluare a posturilor vacante, în special în divizia de cloud, pentru a stabili care dintre acestea mai sunt necesare.

Procesul de planificare este încă în desfășurare, iar structura exactă a reducerilor de personal ar putea suferi modificări.

Potrivit unei analize realizate de TD Cowen, reducerea numărului de angajați ar putea permite companiei să economisească între 8 și 10 miliarde de dolari.

Sub conducerea cofondatorului și președintelui executiv Larry Ellison, compania încearcă să își consolideze poziția pe piața serviciilor cloud și a inteligenței artificiale.

Strategia vizează transformarea Oracle într-un furnizor major de infrastructură AI, capabil să concureze cu alte companii mari din domeniu, precum Amazon Web Services, Microsoft sau Salesforce.

Investițiile în centre de date sunt esențiale pentru atragerea unor clienți importanți din domeniul inteligenței artificiale, inclusiv organizații care dezvoltă modele AI la scară largă.

Potrivit Bloomberg, concedierile analizate de companie ar fi mult mai ample decât reducerile de personal obișnuite realizate de Oracle în anii precedenți.