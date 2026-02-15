Opt persoane, recuperate de pe munte în urma unei intervenții a jandarmilor

Opt turiști au avut mari probleme după ce s-au aventurat pe munte și au fost recuperați de jandarmi. Lăsarea întunericului a făcut imposibilă coborârea, așa că a fost nevoie de intervenția autorităților. Jandarmii patrulau în zona Piatra Arsă. Doi dintre turiști erau de naționalitate nepaleză.

„Sâmbătă seară, în jurul orei 20:30, o patrulă de jandarmi montani aflată în misiune de patrulare în zona Piatra Arsă a întâlnit un grup format din 8 persoane, dintre care 2 cetăţeni nepalezi, aflate în coborâre către Dichiu. Având în vedere ora înaintată şi faptul că grupul mai avea de parcurs aproximativ 6 kilometri până la autoturismele personale, parcate în zona Cabanei Dichiu, jandarmii montani au procedat la sprijinirea şi conducerea acestora în siguranţă”, după cum au anunțat oficialii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Prahova.

Intervenţia s-a desfăşurat fără incidente, iar toate persoanele au ajuns la destinaţie în condiţii de siguranţă.

Jandarmii montani le recomandă turiştilor să îşi planifice traseele și să țină cont de durata acestora, ora estimată de întoarcere şi condiţiile meteo, pentru a evita situaţiile neprevăzute.

În acest caz au fost mai multe cazuri de turiști care nu s-au mai descurcat în timp ce efectuau trasee montane, fiind nevoie de intervenția specialiștilor. Cele mai multe solicitări pentru a cere ajuto au venit din Lupeni, Sinaia, dar și din Brașov.

În urma intervențiilor, 130 de persoane au fost salvate. Două dintre acestea au fost preluate de elicoptere SMURD, 39 au ajuns la spital cu ambulanțele, iar celelalte au fost transportate de aparținători.

Salvamontiștii au mai primit și 44 de apeluri pentru a oferi informații despre trasee turistice din zona montană.