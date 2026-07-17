Operațiunea „Ciocolata” la CENAFER. Radu Miruță pregătește demiterea directoarei

Radu Miruţă, ministrul interimar al Transporturilor, a anunţat revocarea din funcţie a directoarei CENAFER, Anna-Maria Dudaş.

„Consider că o persoană care foloseşte instituţia publică în interes propriu şi nu respectă legea şi regulile nu poate conduce o instituţie”, a afirmat Miruţă, care a solicitat şi o verificare amplă la CENAFER din partea Corpului de Control.

„Am semnat astăzi ordinul de revocare din funcţia de director general al Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară (CENAFER) a doamnei Anna-Maria Dudas. Consider că o persoană care foloseşte instituţia publică în interes propriu şi nu respectă legea şi regulile nu poate conduce o instituţie a statului. Funcţiile publice presupun responsabilitate, integritate şi respect faţă de banul public. Aceste principii nu sunt negociabile", a afirmat Radu Miruţă, vineri, într-o postare pe Facebook.

Ministrul interimar al Transporturilor a transmis, de asemenea, că a dispus efectuarea unor controale în cadrul instituţiei.

„Tot astăzi am dispus Corpului de Control al ministerului să efectueze o verificare completă la CENAFER. Vor fi analizate contabilitatea instituţiei, cheltuielile, plăţile efectuate, modul în care au fost administraţi banii publici şi gestionarea patrimoniului instituţiei. Instituţiile statului trebuie administrate cu responsabilitate, profesionalism şi respect faţă de interesul public. Datoria mea este să mă asigur că fiecare leu din banii contribuabililor este cheltuit corect şi că cei aflaţi în funcţii de conducere răspund pentru deciziile lor. Nu voi tolera abuzurile, privilegiile sau folosirea funcţiilor publice în interes personal. În acelaşi timp, este la fel de important să îi protejăm pe funcţionarii care muncesc zi de zi, cu profesionalism şi bună-credinţă, şi care nu trebuie să suporte consecinţele deciziilor greşite ale celor care îi conduc. Curăţarea administraţiei nu înseamnă doar sancţionarea celor care greşesc, ci şi respect pentru oamenii cinstiţi care ţin instituţiile statului în picioare. Cine confundă funcţia publică cu un privilegiu personal nu trebuie să aibă loc în administraţie", a arătat Miruţă.

Directorul CENAFER, Anna Maria Dudaș, va fi demis în câteva ore, după descoperirea unui apartament amenajat pentru conducerea instituției și a unui atelier clandestin de ciocolată într-o clădire a Ministerului Transporturilor, a anunțat Radu Miruță. Ministrul susține că spațiile de cazare pentru angajații CFR vor putea fi folosite în continuare, însă activitățile comerciale și utilizarea patrimoniului public în interes personal nu vor fi tolerate.

Scandalul izbucnit la Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară a pornit de la descoperirea unor camere amenajate în sediul instituției din Gara de Nord. Printre acestea s-ar fi aflat un apartament destinat directoarei CENAFER, dar și un spațiu în care era produsă ciocolată aproape la nivel industrial.

Întrebat vineri dacă dormitoarele din clădire au fost amenajate legal, Radu Miruță a explicat că acestea sunt prevăzute pentru instructorii CFR care ajung în București și trebuie să rămână peste noapte.

„Există în contractul colectiv de muncă disponibilitatea de a fi puse dormitoare la utilizarea instructorilor care sunt în trecere. Este absolut legitim ca pentru un angajat al CFR care tranzitează Gara de Nord şi e nevoie să rămână peste noapte în Bucureşti să poată sta într-un astfel de dormitor. Nu aia este problema mea. Problema mea este când acolo, nu pentru aceşti oameni, ci pentru director, se amenajează un apartament şi mai cu seamă peste asta, când într-o astfel de unitate se elaborează un atelier care face aproape industrial ciocolată, pe care directorul îl promovează pe internet spre vânzare. Una este asigurarea cazării pentru instructori, alta este activitate de producţie într-un atelier de astfel de lucruri”, a declarat Radu Miruță.

Cu alte cuvinte, problema nu este că angajații CFR au unde să doarmă, ci că într-o clădire publică au apărut un apartament pentru conducere și o mică afacere cu ciocolată.

Ministrul interimar al Transporturilor a fost întrebat și de cât timp ar fi funcționat laboratorul descoperit în sediul CENAFER. Radu Miruță a răspuns într-o notă ironică, fără să indice o perioadă exactă.

„Nu ştiu, că n-am făcut proba cu Carbon-14, dar probabil că destul de mult timp şi oricum nu va mai funcţiona”.

Miruță a declarat că a aflat despre existența atelierului după ce a primit mai multe sesizări. Odată verificate informațiile, procedura pentru schimbarea conducerii instituției a fost pusă în mișcare.

Ministrul a afirmat că Anna Maria Dudaș urma să fie înlăturată din funcție chiar în cursul zilei de vineri.

„E o chestiune de ore până se fac documentele. Nu va mai fi în funcţie un astfel de om”, a afirmat Radu Miruță, precizând că decizia urma să fie luată în cursul zilei de vineri.

Radu Miruță a declarat că nu intenționează să desființeze camerele destinate instructorilor CFR aflați în tranzit. Acestea vor putea fi folosite și în continuare de angajații care trebuie să rămână peste noapte în Capitală. Ministrul a spus însă că spațiile au nevoie de igienizare, după ce în interior ar fi fost găsite condiții necorespunzătoare și o dezordine greu de trecut cu vederea.

„Sub nicio formă nu mă interesează să interzic instructorilor care tranzitează Gara de Nord să poată înnopta acolo. Asta trebuie să fie permis în continuare. Trebuie un pic de igienizare, că ce am văzut acolo sunt nişte condiţii care n-au legătură cu spiritul gospodăresc şi care nu le pot fi scuzate că nu sunt bani, că nu plouă, nu e frig, ci pur şi simplu era o dezordine fantastică”, a declarat ministrul.

Radu Miruță susținuse anterior că Anna Maria Dudaș amenajase atât apartamentul, cât și atelierul clandestin de ciocolată într-un imobil care aparține Ministerului Transporturilor.

„Asta nu înseamnă administraţie publică în interesul cetăţeanului şi nici ceva ce eu admit”, a transmis ministrul.

După apariția informațiilor despre apartamentul și atelierul de ciocolată din sediul CENAFER, fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, a reacționat și a amintit că a revocat-o pe Anna Maria Dudaș în anul 2021. Potrivit acestuia, directoarea a revenit la conducerea instituției la scurt timp după plecarea sa din minister.

„Pe doamna am dat-o afară rapid în 2021. La o lună după ce n-am mai fost la minister, a fost pusă la loc. Între timp şi-a făcut un laborator clandestin de ciocolată în clădirea statului”, a scris Cătălin Drulă.

Anna Maria Dudaș a condus CENAFER în perioada 1 septembrie 2020 – 18 martie 2021. Aceasta a revenit ulterior în funcția de director, începând cu data de 15 octombrie 2021.

Potrivit declarației de avere depuse în 2024, Anna Maria Dudaș deține integral un teren forestier cu o suprafață de 24.000 de metri pătrați, echivalentul a 2,4 hectare, situat în localitatea Brețcu, județul Covasna. Terenul a fost dobândit prin moștenire în anul 2007. În document nu apar apartamente, case de locuit, case de vacanță sau spații comerciale aflate în proprietatea directoarei CENAFER.

Anna Maria Dudaș declară și un autoturism Citroën Berlingo, fabricat în anul 2005 și cumpărat printr-un contract de vânzare-cumpărare. În declarație nu sunt menționate bijuterii, obiecte de artă sau alte bunuri a căror valoare să depășească pragurile prevăzute de formular. De asemenea, nu apar bunuri înstrăinate în ultimele 12 luni pentru sume mai mari de 3.000 de euro.

Directoarea CENAFER nu declară conturi sau depozite bancare cu o valoare cumulată mai mare de 5.000 de euro. În document nu figurează nici acțiuni, titluri de stat, participații în societăți comerciale sau împrumuturi acordate altor persoane. Totodată, declarația nu cuprinde datorii, credite, ipoteci sau contracte de leasing care să depășească în total pragul de 5.000 de euro. Anna Maria Dudaș nu declară nici venituri obținute din chirii, investiții, pensii, activități independente, agricultură, premii sau alte surse.

Singurul venit înscris în declarația de avere este salariul încasat de la CENAFER, în valoare de 90.662 de lei pe an. Împărțită la 12 luni, suma corespunde unei medii de aproximativ 7.555 de lei lunar.

Documentul nu arată în mod explicit dacă venitul anual menționat este brut sau net. În mod obișnuit, în această secțiune a declarației de avere este înscris venitul anual efectiv încasat.

Astfel, declarația de avere din 2024 cuprinde un teren forestier de 2,4 hectare, un autoturism fabricat în 2005 și un venit salarial anual de aproximativ 90.000 de lei. Nu sunt declarate economii, investiții sau datorii care să depășească pragurile prevăzute de lege.