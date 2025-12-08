International

ONU, cerere specială pentru regimul taliban din Afganistan. Se cere ridicarea interdicției pentru femei

Comentează știrea
ONU, cerere specială pentru regimul taliban din Afganistan. Se cere ridicarea interdicției pentru femeireuniune ONU / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Reprezentanții ONU le-au cerut oficialilor din Afganistan să ridice interdicţia impusă de trei luniangajatelor instituției din această țară. Care nu mai pot să lucreze la sediile Naţiunilor Unite. Sunt puse în mare pericol servicii de ajutor vitale pentru populație, au transmis cei de la Organizația Națiunilor Unite, conform AFP.

Probleme cu angajatele ONU din Afganistan. Cerere pentru regimul taliban

„Cerem ca interdicţia impusă angajatelor afgane ale ONU şi subctractanţilor săi de a intra în sediile Naţiunilor Unite să fie ridicată, pentru ca ele să poată avea acces sigur în birouri şi pe teren, cu scopul ca ajutorul să poată ajunge la femeile şi fetele care au cea mai mare nevoie de el”, a afirmat Susan Ferguson, reprezentanta „UN Women” în Afganistan.

Autorităţile talibane, care aplică o versiune strictă a sharia (legea islamică), au impus această interdicţie în urmă cu trei luni. Mai multe sute de angajate afgane au fost vizate, după cum au precizat surse de la ONU.

Femei din Afganistan

Sursa foto: Facebook/ Femei din Afganistan

Mari probleme din 2021, e plin de interdicții

De când talibanii au preluat puterea în anul 2021, femeilor afgane le sunt interzise numeroase locuri de muncă, să frecventeze parcurile, saloanele de frumuseţe şi să meargă la şcoală după vârsta de 12 ani.

Generația care nu știe să repare nimic. Dependența de service pentru orice intervenție casnică și ruptura culturală dintre generații
Generația care nu știe să repare nimic. Dependența de service pentru orice intervenție casnică și ruptura culturală dintre generații
Ce îți poate sau nu impune angajatorul să faci, dacă nu e în fișa postului
Ce îți poate sau nu impune angajatorul să faci, dacă nu e în fișa postului

Totuși, angajatele ONU şi-au continuat de la distanţă „munca vitală pentru populaţia afgană”. Mai ales, ele au acordat asistenţă victimelor seismelor devastatoare care au afectat țara în ultimele luni şi migranţilor afgani returnaţi în masă din Pakistan şi Iran.

E blocaj în marea instituție

Dar cu cât aceste restricţii durează mai mult, cu atât cresc riscurile ca ajutoarele vitale să nu ajungă la cei care au nevoie de acestea, a insistat Susan Ferguson, subliniind că această interdicţie „încalcă principiile drepturilor omului şi ale egalităţii din Carta ONU”, conform sursei citate.

„Doar datorită acestor femei ONU poate ajunge la femeile şi fetele" din Afganistan, a mai precizat reprezentanta „UN Women”.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:19 - Meteorologii din Franța și Spania se plâng de apariția unor știri false despre fenomene meteo extreme
09:10 - Shein acuză Franța de discriminare, după ce a vândut păpușilor sexuale și arme online
08:59 - Cele mai gustoase și crocante chiftele de cartofi. Rețeta pregătită în mănăstiri
08:52 - Google şi Apple, presate de Washington să elimine aplicaţiile ce pot identifica agenţi federali
08:47 - Meta va întârzia lansarea ochelarilor de realitate mixtă până în 2027
08:41 - Rusia își bombardează din nou propriul oraș. Un avion de luptă a aruncat Belgorodul în întuneric

HAI România!

Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale

Proiecte speciale