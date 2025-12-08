ONU, cerere specială pentru regimul taliban din Afganistan. Se cere ridicarea interdicției pentru femei

Reprezentanții ONU le-au cerut oficialilor din Afganistan să ridice interdicţia impusă de trei luniangajatelor instituției din această țară. Care nu mai pot să lucreze la sediile Naţiunilor Unite. Sunt puse în mare pericol servicii de ajutor vitale pentru populație, au transmis cei de la Organizația Națiunilor Unite, conform AFP.

„Cerem ca interdicţia impusă angajatelor afgane ale ONU şi subctractanţilor săi de a intra în sediile Naţiunilor Unite să fie ridicată, pentru ca ele să poată avea acces sigur în birouri şi pe teren, cu scopul ca ajutorul să poată ajunge la femeile şi fetele care au cea mai mare nevoie de el”, a afirmat Susan Ferguson, reprezentanta „UN Women” în Afganistan.

Autorităţile talibane, care aplică o versiune strictă a sharia (legea islamică), au impus această interdicţie în urmă cu trei luni. Mai multe sute de angajate afgane au fost vizate, după cum au precizat surse de la ONU.

De când talibanii au preluat puterea în anul 2021, femeilor afgane le sunt interzise numeroase locuri de muncă, să frecventeze parcurile, saloanele de frumuseţe şi să meargă la şcoală după vârsta de 12 ani.

Totuși, angajatele ONU şi-au continuat de la distanţă „munca vitală pentru populaţia afgană”. Mai ales, ele au acordat asistenţă victimelor seismelor devastatoare care au afectat țara în ultimele luni şi migranţilor afgani returnaţi în masă din Pakistan şi Iran.

Dar cu cât aceste restricţii durează mai mult, cu atât cresc riscurile ca ajutoarele vitale să nu ajungă la cei care au nevoie de acestea, a insistat Susan Ferguson, subliniind că această interdicţie „încalcă principiile drepturilor omului şi ale egalităţii din Carta ONU”, conform sursei citate.

„Doar datorită acestor femei ONU poate ajunge la femeile şi fetele" din Afganistan, a mai precizat reprezentanta „UN Women”.