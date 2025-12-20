„One Battle After Another” va putea fi vizionat pe HBO MAX. Filmul, lider în nominalizări la Globurile de Aur

Filmul „One Battle After Another”, regizat de Paul Thomas Anderson și avându-l pe Leonardo DiCaprio în rolul principal, va fi disponibil pentru vizionare acasă începând cu 19 decembrie, pe platforma HBO Max.

Filmul îl are în rolurile principale pe Leonardo DiCaprio, alături de Sean Penn, Teyana Taylor, Regina Hall, Benicio del Toro și Chase Infiniti. Acesta urmăreşte povestea unui revoluţionar eşuat care trebuie să-şi salveze fiica adolescentă după ce aceasta este răpită de un ofiţer militar nemilos.

Povestea este inspirată vag din romanul Vineland al lui Thomas Pynchon, publicat în 1990. Filmul explorează confruntarea dintre individ și autoritate, plasând personajele într-un context tensionat și dramatic.

După premiera din 26 septembrie, One Battle After Another a fost apreciat de critici pentru poveste, regie și interpretare. Filmul a obținut recent 9 nominalizări la Globurile de Aur, inclusiv pentru Cel mai bun film, și este considerat unul dintre principalii favoriți la premiile Oscar de anul viitor.

În recenzia revistei Variety, criticul Owen Gleiberman a descris filmul ca fiind „o viziune fascinantă a unei Americi poliţieneşti”. El l-a lăudat pe Paul Thomas Anderson pentru „răsturnările de situaţie care captivează publicul, oferindu-ne senzaţia copilărească că nu avem nicio idee de ce va urma”.

Criticul Owen Gleiberman a numit One Battle After Another cel mai bun film al anului 2025. El a descris pelicula ca fiind „o aventură distopică de o relevanţă înfiorătoare şi o disperare obsedantă”, combinând thriller politic, film de urmărire, satiră și o poveste de dragoste între tată și fiică.

Filmul a înregistrat încasări de 204 milioane de dolari la nivel mondial, devenind astfel producția cu cele mai mari câștiguri din cariera regizorală a lui Paul Thomas Anderson. Performanța financiară consolidează succesul critic al peliculei.