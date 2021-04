Prezent la Cluj Napoca, într-o vizită de lucru, care a părut una mai mult a campaniei electorală internă, Florin Cîțu a vorbit de candidatura sa la șefia PNL, dar și despre posibile alegeri anticipate.

Premierul a evitat să spună clar dacă va candida pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal, spunând că va vorbi despre acest lucru la moment oportun.

„Am spus că, în acest moment, pentru mine este foarte important să fac o treabă bună în ceea ce privește guvernarea României. Românii ne-au dat un vot important. Am creat o coaliție puternică despre care am spus că va dura patru ani la guvernare. PNL este partidul cel mai important din coaliție, are premierul coaliției, dar în acest moment nu a decis un congres. Sunt convins că atunci când va fi decis un congres vor apărea candidații pentru mai multe funcții care vor apărea atunci”, a spus Cîțu.

Dacă actualul președinte al PNL, Ludovic Orban, are o relație glacială cu Emil Boc și cu liberalii clujeni, nu la fel se poate spune și despre Florin Cîțu. Prezent chiar lângă primarul Clujului, premierul a spus că se consultă foarte des cu acesta.

„Vorbesc mult cu domnul Boc, are o experiență și de guvernare, și la primărie și politică, dar dacă dorește … Discut cu domnul Boc să avem o guvernare de succes, discutăm foarte mult și despre cum era în alte guvernări, are experiență foarte multă, de la care pot să învăț. Acum am discutat foarte multe despre campania de vaccinare.

PNL pregătit pentru alegeri anticipate

Întrebat de EvZ dacă PNL este pregătit de alegeri anticipate, premierul a evitat politicos acest răspuns. După declarațiile făcute de Dan Barna, din care rezultă că premierul nu mai are sprijinul USR, soluția alegerilor anticipate poate fi luată în calcul pentru evitarea unei crize politice de care România nu are nevoie.

„PNL este un partid puternic, un partid care a demonstrat și și-a asumat singur guvernarea într-o perioadă de pandemie, de criză, când alte partide nu au vrut să vină la guvernare. PNL a fost singurul partid care și-a asumat să treacă România prin această perioadă și a făcut-o foarte bine. PNL a reușit performanța într-un an de criză să aibă cea mai mare creștere economică în trimestrul patru din Uniunea Europeană. PNL a făcut acest lucru. Este partidul care are premierul, partidul care a susținut președintele României, și un partid care m-a investit pe mine să duc mai departe și să implementez principiile liberale prin acest guvern. PNL vrea să guverneze, este într-o coaliție, este un partid responsabil, iar mesajele președintelui PNL au fost foarte clare: mergem mai departe, guvernarea merge foarte bine, avem treabă de făcut”.

Testarea și izolare, soluții pe hârtie

Dacă în țări precum Austria sau Germania, populația primește kit-uri de testare gratuită pentru depistarea coronavirusului, în România acest lucru nu prea este posibil.

Premierul Cîțu a spus că în școlile românești au fost distribuite kit-uri de testare, dar că nimeni nu a văzut aceste truse sau foarte puțini elevi au fost testați.

„Politica de testare a dat rezultate mixte. Sunt țări precum Slovacia, unde nu au fost rezultate foarte bune. Am avut un val trei care nu a fost la fel de dur, care este pe scădere. Cred că am găsit un echilibru. Este foarte important să nu mai închidem economia. Este vorba despre costul psihic pentru societate, persoane care își pierd locul de muncă, care nu se mai pot implica. Este vorba despre sănătatea societății pe termen lung. Am arătat că poți să funcționezi în această perioadă cu economia deschisă. Ca să ai nevoie de oameni sănătoși, trebuie să ai o economie sănătoasă”, a spus Cîțu.