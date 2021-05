După ce a fost condamnat în România, Sorin Strutinsky a fugit în Italia unde a stat ascuns o vreme, timp în care și-a rezolvat problemele judiciare. În luna februarie, Sorin Strutinsky s-a predat autorităților judiciare din Italia, cu trei zile înainte de a intra în vigoare o nouă lege care a spulberat visurile fugarilor români.

Noile prevedere se referă la faptul că rezidenții în Italia, care nu au cinci ani de ședere pe teritoriul italian, pot să fie extrădați oricând. Astfel, prin faptul că s-a predat înainte de a intra în vigoare această lege, Sorin Strutinsky nu are de ce să se teamă, și asta pentru că la fel ca în România, și în Italia, legea penală mai favorabilă poate fi invocată oricând.

Căutat internațional

Pe pagina de internet a Poliției Române, în dreptul lui Sorin Strutinsky se arată că este urmărit internațional, după ce a fost condamnat la zece ani și opt luni, de o instanță din România.

„Condamnat la 10 ani si 8 luni pentru comiterea infractiunilor de trafic de influenta in forma continuata, fals in inscrisuri sub semnatura privata, spalare a banilor in forma continuata, conform mandatului de executare cu nr. 1310 emis la data de 06.07.2020 de catre Tribunalul Constanta”, se arată pe pagina de internet a Poliției Române.

Omul de afaceri Robert Gabriel Strutinsky a mai fost condamnat și într-un alt dosar penal, botezat de jurnaliști drept dosarul ”Polaris”, la șapte ani și 10 luni de închisoare, în care a fost acuzat de săvârșirea a trei infracțiuni de complicitate la luare de mită. În același dosar, fostul primar al Constanței Radu Mazăre a primit o condamnare definitivă de nouă ani de închisoare.

Trio-ul care a condust Constanța

În 2015, presa din Constanța scria despre faptul că frumosul oraș de la malul Mării Negre a fost condus, timp de 15 ani, de un trio compus din primarul orașului Radu Mazăre, președintele Consiliului Județean Constanta – Nicușor Constantinescu și omul de afaceri Sorin Strutinsly. Toți trei sunt acum în custodia autorităților judiciare. Primii doi sunt încarcerați în România, în timp ce omul de afaceri se află arest la domiciliu în Italia și așteaptă verdictul judecătorilor italieni cu privire la modul de executare a pedepsei primite în România.

Dacă Nicuşor Constantinescu şi Mazăre au intrat în administraţia locală în acelaşi ani – 2000, Strutinsky a avut parte doar de eşecuri când a venit vorba de politică, motiv pentru care a renunţat şi a intrat în mediul de afaceri.