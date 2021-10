Omenirea trebuie să ştie asta. Ce se ascunde în spatele misteriosului sindrom Havana devenit un „experiment global de sugestie în masă”

Dar expertul în sociologie medicală, Dr. Robert Bartholomew, este atât de convins că este un caz de înșelăciune în masă. El este co-autor alături de Robert Baloh al cărţii – Sindromul Havanei: „Havana Syndrome: Mass Psychogenic Illness and the Real Story Behind the Embassy Mystery and Hysteria”.

Boala inexplicabilă, înregistrată pentru prima dată în Cuba , s-a răspândit de atunci în ambasadele SUA din întreaga lume (și, de asemenea, în unele canadiene), cu 130 de cazuri raportate. Simptomele includ pierderea auzului, dureri de cap severe, probleme de memorie, amețeli și leziuni cerebrale-

Sinderomul Havana a devenit un fenomen în lumea diplomației iar simptomele au devenit un subiect de studiu