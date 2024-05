Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor – 11,12 mai 2024. Duminica Tomii. Despre joacă







11,12 mai

Horoscopul lui Dom' Profesor. Pe 11 mai s-au născut: Salvador Dali, baronul von Munchausen, Camilo Jose Cela, Barbu Delavrancea, Flavius Domide, iar pe 12 mai s-au născut: Florance Nightingale, Katherine Hepburn, Gabriel Faure, Emilio Estevez, Aurelian Andreescu, Dumitru Fărcaş, Jolt Kerestley, Constantin Ciopraga.

În calendarul creştin-ortodox, pe 11 mai sunt Sfinţii: Mochie, Arghir și Dioscor. Chiril şi Metodie, luminătorii slavilor, iar pe 12 mai sunt Sfinţii: Ioan Valahul, Epifanie al Ciprului şi Gherman, patriarhul Constantinopolului.

Nimic în „Kalendarul” străvechi, cel făcut de daci, dar în calendarul creștin-ortodox mobil este Duminica Tomii. Iată ce spune știința, etnografia și folclorul, prin doamna Antoaneta Olteanu:

Sâmbăta Tomei

Deschide ciclul celor nouă sâmbete interzise, de după sărbătoarea Paștelui.

Apărător de rele și durere: Se țin sâmbetele după Paști, până la a noua, pentru a nu-i apuca boale urâte (Speranția, I, f. 118).

Obiceiuri: Se dă de pomană pască, ouă roșii, o lumânare (Marian, 1994, II, p. 233).

Duminica Tomei; Paștile Mici; Druște

Cunoscută mai ales sub numele de Duminica Tomei, este o sărbătoare consacrată morților. Tocmai de aceea, sub numele de Paștile Mici sau Paștile Morților, reprezintă o prelungire a sacralității sărbătorii Învierii, un ecou al acesteia în cealaltă lume. Interesant este că, în virtutea acestui decalaj spațio-temporal, Paștele Blajinilor nu se serbează duminica, ci abia în ziua următoare.

Obiceiuri: Pomenirea morților – pentru cei înecați. Spre această zi se aprinde o lumânărică și se pune la pământ, și toate sufletele se strâng împrejur, care s-au înecat fără voie (Niculiță-Voronca, I, p. 213).

Fiind weekend, iată eseul!

Cum arată jocul, ca adult? Pentru unii, s-ar putea să își asume un nou hobby, sau sport. Pentru alții, poate fi petrecerea timpului cu prietenii și familia. Și pentru unii, poate fi explorarea unor locuri noi și diferite. Oricare ar fi cazul, jocul ca adult poate lua multe forme diferite. Poate fi ceva la fel de simplu ca să faci o plimbare în parc sau să mergi pe bicicletă.

Poate fi, de asemenea, mai structurat și organizat, cum ar fi înscrierea la o ligă de bridge, sau golf, sau participarea la un joc de poker săptămânal. A juca ca adult poate fi orice ai face ca să te distrezi. Totul este să găsești modalități de a te distra și de a te relaxa. Așa că ieși și explorează, încearcă lucruri noi și profită la maximum de viața ta de adult!

Poate părea că singurul beneficiu pe care îl poți obține din joc este să te distrezi, dar poate fi mult mai mult decât atât! Jocul ca adult poate aduce multe aspecte pozitive diferite în viața ta. Iată câteva la care să te gândești:

Majoritatea adulților au experimentat sentimentul de stres la un moment dat în viața lor. Stresul poate deveni rapid copleșitor, fie din cauza muncii, familiei sau a altor obligații. Din fericire, există multe modalități de a gestiona și de a elimina stresul. Un instrument puternic este jocul.

Deși poate părea copilăresc, jocul poate fi o modalitate incredibil de eficientă pentru adulți de a reduce nivelul de stres. Când joci, mintea ta este liberă să se relaxeze și să se distreze. Nu-ți mai face griji pentru problemele tale și te concentrezi asupra momentului prezent. Acest lucru vă poate ajuta să vă simțiți mai echilibrați și împrospătați, gata să faceți față oricând provocările care vă ies în cale.

Jocul ca adult vă poate îmbunătăți starea de spirit în mai multe moduri. În primul rând, poate oferi o pauză atât de necesară de la cerințele vieții profesionale și de familie. Uiți de problemele tale și te concentrezi pe altceva când joci. Acest lucru vă poate ajuta să vă simțiți mai relaxați. În plus, jocul poate ajuta, de asemenea, la îmbunătățirea stării de spirit prin creșterea nivelului de serotonină, o substanță chimică a creierului legată de fericire și bunăstare.

Jocul poate stimula, de asemenea, eliberarea de endorfine, substanțe chimice care produc un sentiment de euforie și pot ajuta la reducerea durerii. În cele din urmă, jocul îți poate crește stima de sine și încrederea în tine. Poți să ieși din zona ta de confort și să încerci lucruri noi atunci când te angajezi în joc. Acest lucru vă poate ajuta să vă simțiți mai capabili, ridicându-vă starea de spirit în acest proces.

Pe măsură ce înaintați în vârstă, este important să vă mențineți mintea activă și angajată. O modalitate de a face acest lucru este jocul. De la jocuri de societate la jocuri video, există multe opțiuni disponibile. Și în timp ce unii oameni ar putea crede că jocul este o pierdere de timp, cercetările au arătat că jocurile pot avea un impact pozitiv asupra sănătății creierului. De exemplu, jocul poate ajuta la îmbunătățirea memoriei și a funcției cognitive.

În plus, jocurile vă pot ajuta să vă dezvoltați noi abilități și strategii. Acest lucru poate fi benefic atât în ​​viața personală, cât și în cea profesională. Așa că, dacă cauți o modalitate de a-ți menține mintea ascuțită, ia în considerare să te joci puțin.

Pentru mulți adulți, jocul evocă amintiri despre petrecerile de aniversare din copilărie sau timpul petrecut cu familia în zilele ploioase. Cu toate acestea, jocul ca adult poate fi o modalitate excelentă de a întâlni oameni noi și de a crea interacțiuni sociale. Există multe grupuri și cluburi și pentru adulți în care vă puteți alătura și practica diferite sporturi și face diverse activități. Aceste grupuri oferă un spațiu pentru adulții care au aceleași idei pentru a se reuni și a se distra.

Pe lângă întâlnirea cu oameni noi, jocul poate ajuta și la consolidarea relațiilor cu oamenii pe care îi cunoști deja. Când jucați împreună, vă puteți lega și vă puteți conecta cu ceilalți. Acest lucru vă poate ajuta să construiți încredere și comunicare, întărindu-vă relațiile.

Pe măsură ce înaintați în vârstă, cei mai mulți oameni sunt învățați să fie serioși și să-și reprime jocul. Li s-a spus că trebuie să se comporte de vârsta lor și să nu se prostească ca niște copii. Cu toate acestea, se dovedește că acest sfat înțelept poate fi greșit. În schimb, un număr tot mai mare de cercetări sugerează că jocul este esențial pentru creativitate și că adulții care își îmbrățișează copilul interior au șanse mai mari să fie inovatori și de succes.

Unul dintre beneficiile jocului este că vă permite să lăsați garda jos și să explorați idei noi fără a vă simți conștient sau anxios. Când joci, nu ești la fel de concentrat pe rezultat sau îngrijorat că faci greșeli. Acest lucru vă permite să vă asumați riscuri și să experimentați, fără teama de eșec. Mai mult, jocul poate ajuta la declanșarea stării de flux, o stare de spirit caracterizată prin concentrare unică și performanță îmbunătățită.

În starea de flux, ești complet absorbit de ceea ce faci, iar gândurile străine dispar din minte. Acest lucru poate duce la niveluri mai mari de creativitate, precum și la îmbunătățirea abilităților de rezolvare a problemelor. Așa că data viitoare când vă simțiți blocat, încercați să jucați puțin. S-ar putea să descoperiți că vă ajută să vă declanșați creativitatea.

Este evident că marea majoritate joacă diferite joculețe pe smart sau PC. Eu, de exemplu, joc același joc, din anul 1993, ”Master of Orion”, printre primele TBS. Când mă simțeam mai bine, vara, jucam golf în pădure, gaura fiind înlocuită cu scorbura. Și animăluțele se joacă. De fapt, exersează vânătoarea. Așa cum jocurile de strategie exersează capacitatea de a lua decizii!

Cred că jocul este o cauză bună!

Acum o să răsfoiesc o carte frumoasă, un album de fapt, ”Pleasure of Ruins” cu fotografiile lui Roloff Beny, un volum de istorie aplicată, care îmi amintește prin planșe și fotografii de călătoriile mele. Pe undeva, pe un SSD de 2Tb, mă așteaptă ”Stalker” capodopera lui Andrei Tarkovski. Tare ciudat mă comport față de acest film. La fel, față de ”Inception”, pe care nu l-am putut vedea până la capăt, era ceva prea intim, prea din mintea mea. Era prea real... dar totul este un joc, în căutarea unei cauze bune!

Țineți minte că niciodată nu trebuie să spui nu, unei cauze bune, trebuie, cel puțin, să încerci din greu să o sprijini și țineți minte că eu v-am spus asta, un pustnic în rodaj, fără bani, fără celebritate, fără putere, dar care crede nestrămutat că mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 11,12 mai 2024

BERBEC Sâmbătă poti sa ceri un favor sau o inlesnire de la prieteni sau de la familie, pentru că nu ai nicio secundă liberă! Mici schimbări, o întâlnire care îţi face plăcere şi una nu prea. Începe să se contureze un nou concept sau o nouă idee. Eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile în contradictoriu pe subiecte de familie. Sâmbătă seara nu trebuie să faci nimic important, numai activitaţile de rutină. Daca eşti alergic la prostie ţine medicamentele la indemană, adică stai acasa, nu iesi in lume.

Duminică iti cad cumparaturi, dar nu din orice fel ci cauti ceva deosebit pentru sezonul cald. Sfatul meu: in şi eternul bumbac! Vestile pe care le primesti din presă iti dau o imagine buna asupra situatiei financiare si a rezultatului eforturilor familiei tale. Pentru un procent dintre berbeci: solutia sentimentală pe care o asteptaţi o sa mai intirzie ceva timp, din cauze "obiective", dar nu va faceti griji, va fi favorabilă!

TAUR Sâmbătă este o zi bună în care eşti plin de energie. Profită şi realizează ceva, finalizează un proiect, termină lucrurile începute. Nu fii naiv, nu da crezare bârfelor. Cu toate că sunt aşa de pasionante ca nişte telenovele în care tu joci rolul principal. Utilizează orele de lumină naturală. Nu uita că loialitatea este în zilele de azi lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară. Duminică, mai toata ziua este bine aspectata de stele, asa ca profita ca sa obtii ceva favoruri sau sa rezolvi unele situatii. O veste buna si una nu prea, ca sa fie totul echilibrat. Abordarea sistematica a situatiei îţi furnizeaza datele necesare rezolvarii ei. Simţul tău practic este la înălţime, trebuie doar să-i dai curs.

GEMENI Sâmbătă iarăşi ai de gând să cucereşti pe cineva şi îţi faci iluzii că eşti cel mai deştept şi mai frumos! Dar dacă chiar este aşa? O problema veche revine in actualitate: ai greşit atunci, sau acum? Lasă analizele şi mergi mai departe! O informaţie de ultimă oră te avantajează în mod deosebit. Verifică prin prietenii apropiaţi şi de încredere. Nu promite nimic! Dar in secret poti sa speri ca o sa ai succes. Duminică este o zi vesela si optimista, plina de surprize placute din partea celor dragi, mai ales din partea prietenilor, copiilor/parintilor şi a rudelor.

Unii gemeni au de ales, de luat o decizie, ceea ce este foarte greu pentru nativii zodiei duale: acţioneaza si nu vei gresi, indiferent de comentariile ulterioare ale prietenilor sau de dificultatile pe care le ai de infruntat.

RAC Sâmbătă este o perioadă bună pentru implicare în problemele altora, adică ceva bârfe la obiect şi intrigi suculente. O veste bună, pe seară. Configuraţia stelelor arată o perioada buna, mai ales in ceea ce priveşte sănatatea şi amorul. Luna te îndreptăţeşte să speri în rezolvarea favorabilă a problemelor tale sentimentale, sau măcar in amanarea lor. Duminică este o zi bună pentru cumpărături, întâlniri, scurte ieşiri la plimbare în oraş, sau mici vizite. Alege ce îţi place mai mult! Poti sa incepi sa-ti faci proiecte pentru urmatoarea perioada, următoarea săptămână.

Asa trece ziua mai repede si afli ce idei au si prietenii sau membrii familiei tale. Cauta cu grija prilejurile sa te afirmi, pentru ca stelele te avantajeaza spre o rapida ascensiune pe scara sociala. Vesti bune pe care nu prea le mai aşteptati, dar la care în secret, sperati. Mici sau mai mari favoruri din partea anturajului.

LEU Cumpărăturile in general şi achiziţionarea bunurilor de folosinţă indelungată, in special, sunt, sâmbătă, favorizate de stele. Trebuie sa te gandeşti foarte bine cum o să cheltuieşti banii albi puşi deoparte pentru zile negre, dar nu te gândeai ca acele zile negre sunt aşa de apropiate. Având in vedere lumea asta nebună, nebună, nebună ai renuntat la cura de slăbire, dar o sa regreţi amarnic la prima petrecere! Evită să te expui prea mult la Soare. Nu mai este Soarele blând de acum 50 de ani, ci unul arzător şi agresiv, pe măsura timpurilor.

Duminică, acasa ta intâmpină un amestec asortat de treburi urgente care asteapta hotaririle si actiunile tale energice. Insa, prudenţa si calmul trebuie să fie caracteristicile tale pentru ziua de duminică, mai ales daca mergi prin traficul aglomerat din oraş. O seara placuta, chiar daca este la fel cu celelalte.

FECIOARĂ O sâmbătă bună. Partenera/partenerul este în toane bune, sau doarme, în casă nu este mult de lucru, iar pe seară poţi ieşi în oraş să vezi ce mai face lumea. Uneori ai nevoie de puţina solitudine. Sâmbătă singurătatea îţi face bine. Nu te implica in conflicte – weekend-ul acesta nu esti un bun mediator. Duminică este o zi binevoitoare. Stelele te sfatuiesc sa leneveşti un pic mai mult, pentru că te aşteaptă o săptămână obositore, dar poate plăcută. Trebuie sa accepti faptul ca viata este in continua schimbare si ca trebuie sa faci parte din schimbare, daca vrei sa ai succes! Sfaturile acestea generale au o particularizare pentru ziua de 12 mai, duminică, cand trebuie să schimbi ceva, material sau spiritual.

BALANŢĂ Sâmbătă nu lua nici o decizie importantă, eşti pe cale să te grăbeşti şi cine se grăbeşte – greşeşte! Nu te repezi sa tragi concluzii care te dezavantajeaza. Nu este nici folositor şi nici nu este adevărat. Ba te şi intristează! Păstrează-ţi calmul şi zâmbetul pe buze şi reprogramează toate deciziile sentimentale importante şi întâlnirile decisive pentru o zi mai bună! Din punct de vedere emoţional, ai dori să-ţi discuţi problemele personale cu cineva de încredere. Poate găseşti un sfat bun.

Unele promisiuni pe care tu le iei drept garantii te fac sa sari in sus de bucurie, dar stelele zic sa dai dovada de rabdare. Duminică primesti o veste buna, o informatie valabila dar inca totul este la inceput. Din nou te bucuri de mare popularitate printre prieteni, mai ales că veselia si energia de care dai dovadă, te fac un companion foarte placut.

SCORPION Sâmbătă, poziţiile planetelor iţi indică un program incărcat. Lasă ironia deoparte pentru că poţi răni inutil persoane care ţin la tine. O zi bună. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor de acasă lăsând la o parte încăpăţânarea şi agresivitatea. Vei fi recompensat. Pe seară o veste pe care o aşteptai de ceva vreme! Duminică, zodia ta este bine aspectata si cu toate ca esti la fel de agresiv si ironic, anturajul tău te gaseste…adorabil! Stelele-s de vina! În sfirsit, putina liniste pentru o parte dintre Scorpioni.

Profită cu entuziasm si vezi de prietenii de care cam ai cam uitat de o perioada de timp. Domeniile prietenilor si ale relatiilor de familie sunt duminică bine aspectate si sprijinite favorabil de Cosmos! Foloseşte cum se cuvine timpul de lumină naturală şi nu exagera cu efortul, mai ales seara.

SĂGETĂTOR Dacă ai luat o hotărâre, apăi ţine-te de ea! Sâmbătă ai tendinţă să te laşi cuprins de comoditate şi să renunţi la un proiect. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Se întâmplă lucruri, care te avantajează pe termen lung. Capacitatea ta de a te impune este susţinută de stele. O veste bună de la partenerul tău de viaţă. Nu uita buchetul de flori! Duminică este o zi plină de hotarari intelepte: sa te laşi de fumat, sa slabeşti, să nu mai cheltuieşti aiurea banii, să nu mai pierzi nopţile! Şezi şi cugeta, spune o vorba ardeleneasca, care azi ti se potriveste.

Se pare ca iei o hotarare pripită în domeniul sentimental şi trebuie sa te opreşti. O persoana din anturaj sau o rudă iti solicita duminică seara ajutorul. Fa tot posibilul, pentru ca stelele spun ca ajutorul dat se inregistreaza la condicuţa ingerasilor.

CAPRICORN De sâmbătă dimineaţa, cu o configuraţie favorabilă, incepi să te simţi mai bine şi să te frămanţi mai puţin. Ai de platit nişte facturi – nu iti face nicio placere dar rezolva neaparat in cursul zilei de luni. Atenţie la genuchi, protejează-i! Fii mai atent la forma fizică! Sâmbătă trebuie să eviţi asumarea de angajamente şi responsabilitaţi pe termen lung şi să nu pleci în nicio călătorie sau excursie lungă. Zodia îţi indica o zi de duminică cam monotona. Insa o seara placuta si relaxanta, cu cei dragi.

Trebuie sa foloseşti una dintre retetele verificate ale reusitei in viata: sa te comporti ca si cand totul ar fi perfect! Ai o propunere, sau o informaţie, despre un loc drăguţ şi ieftin, unde se mănâncă bine şi se şi dansează. Ce mai aştepţi, tinereţea trece şi părerile de rău rămân. Distrează-te frumos, creştineşte şi aminteşte-ţi de nunta din Cana Galilei când şi Iisus se distra.

VĂRSĂTOR Sâmbătă stelele te avertizează să fii diplomat şi să zâmbeşti ca pisica din Alice în Ţara Minunilor, parcă pisica de Cheshire, nu? Se pare ca o parte din Varsători au de rezolvat unele probleme sentimentale sau spirituale de care nu prea vorbesc, pentru că ţin mult la ele. Sâmbătă seara ai noroc! Ai mai multe propuneri de distracţie şi lucrurile par să se rezolve mai uşor. O veste sau o informaţie care te interesează. Duminică ai ceva de facut şi nu ai nici chef nici ceea ce iti trebuie. Nici nu este urgent aşa că poţi amâna. Concentrează-te pe problemele importante ale familiei tale.

Mai putin tutun, mai putina cafea, dar nu renuntati total, pentru ca bucuriile vietii sunt putine si rare. Duminică seara ai ceva probleme cu planetele colective in aspecte nefavorabile. Asta inseamna o posibila lipsa de interes a anturajului.

PEŞTI Sâmbătă poţi rezolva relativ uşor unele problemele sentimentale şi chiar să obţii ajutor de unde nici nu te aşteptai. Trebuie să te odihneşti mai mult şi să-ţi menajezi sănătatea. Trei mere pe zi şi la doctor niciodată, spunea Paracelsus. Grija pentru aspectul tău fizic, pentru pantofi şi pentru parfum este mai accentuată. La tine este semn că se pregateşte ceva, sâmbătă seara. Duminică, 24 de ore de conjuncturi favorabile mai ales pentru nativele din Pesti care isi desfasoara activitatea in sănătate sau educaţie.

Sfatul este valabil pentru toata lumea dar se adresează in ziua de 12 mai, duminică, în special unui procent dintre Peşti : nu te repezi sa tragi concluzii dupa ce ai evaluat situatia doar câteva minute, lasă decizia până mâine, pentru că noaptea este un sfetnic bun! În final, ai impresia de „déjà vu”, în această lume unde totul se repetă.