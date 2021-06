Afirmația a fost făcută de fostul ministru al Muncii din guvernarea PSD, Olguța Vasilescu. Potrivit spuselor sale, problema majorării vârstei de pensionare a fost pusă, la Bruxelles, și pe vremea mandatului său. Ea a precizat că a refuzat să facă acest lucru, însă măsura a fost acceptată de actuala coaliție.

„Speranța de viață la bărbați este de 71 de ani. Cu alte cuvinte, dacă crește vârstă de pensionare, bărbații se vor putea bucura de pensie maximum un an. Eu am avut aceste discuții la Bruxelles și s-a pus pe tapet exact acest lucru, să creștem vârstă de pensionare. Am spus că nu avem cum, nici nu s-ar vota așa ceva și nici nu ne-am asuma.

Le-am spus atunci colegilor de coaliție, Liviu Dragnea, Tăriceanu, cine mai era prezent, că, dacă mi se va cere să fac acest lucru, în secundă doi eu îmi dau demisia. Când am auzit prima dată, acum, discuțiile, mi-am adus aminte imediat că spre asta se tinde. Este momentul să ne opunem încă de acum, pentru că după aceea oamenii încep să se obișnuiască. Aceste măsuri au fost trecute în PNRR, ceea ce înseamnă că, dacă se aprobă, 5 ani nu mai pot fi schimbate”, a declarat Olguța Vasilescu la România TV.

Consultanța va înghiți mulți bani din PNRR

Potrivit spuselor sale, PNRR conținea în varianta inițială proiecte care puteau fi implementate. Ulterior, după modificarea acestuia, au mai rămas foarte puține lucruri ce vor putea fi duse la capăt.

„În prima varianta ne-am bucurat, puteam să facem aproape tot, iar pe ultima varianta nu mai putem face nimic. Tot ce s-a pus acolo nu ne ajută absolut deloc cu nimic, ci majoritatea banilor vor merge spre consultanță. Nu ne ajută cu nimic, dar înseamnă obligativitatea de a modifică două sisteme importante, cel de pensii și cel de salarizare.

Nu văd de ce ar trebui să mai creem o instituție care, vezi-Doamne, să ne ajute pe noi să construim spitale, din moment ce eu deja am construit un spital municipal la Craiova, inaugurat în 2017”, a spus Olguţa Vasilescu, în prezent primar al municipiului Craiova.

Problema mineritului în România

Olguța Vasilescu a abordat și reglementările europene care propun interzicerea mineritului de cărbuni şi a producerii energiei fosile.

„Noi avem Complexul Energetic Oltenia, care nu știm dacă va mai funcționa. Veștile de la Bruxelles sunt foarte proaste, în câțiva ani se vor interzice mineritul de cărbuni și energia fosilă. Și atunci vorbim de 20.000 de oameni care sunt în această industrie, fără să ai nici o alternativă pentru ei, nu ai dezvoltat turismul, deși zona este fantastic de frumoasă. Și atunci, ce poți să faci cu ei? Măcar să le dai posibilitatea să se pensioneze cu câțiva ani mai devreme”, a adăugat Olguţa Vasilescu.

În acest context, fostul ministru a abordat și problema creșterii economice anunțate de premierul Florin Cîțu. Ea a precizat că aceasta trebuie să se vadă, în primul rând, în buzunarul cetățeanului, iar nu în indicii de pe grafice.

„Creșterea economică trebuie să se vădă în primul rând în buzunarul cetățeanului. Și-au bătut joc de legea salarizării, în 2021 trebuia să fie ultima creștere pentru bugetarii cu salarii mici și se uniformizau salariile. Exact atunci au sistat creșterea și asta a afectat în primul rând bugetarii cu salarii mici”, a mai Olguța Vasilescu.