Lia Olguța Vasilescu iese la atac! Fostul ministru al Muncii o trage la răspundere pe Raluca Turcan pentru declarațiile făcute.

Aceasta consideră că, Raluca Turcan, actualul ministru al Muncii în România, nu cunoaște prea bine legea pensiilor pe care vrea să le recalculeze. De asemenea, Olguța Vasilescu susține că Turcan face confuzii foarte grave care nu ar trebui să existe în mintea unui ministru.

Olguța Vasilescu: „Nu a citit elgea pensiilor”

„Al doilea ministru care nu a citit legea pensiilor! Al doilea ministru care face confuzie intre Legea pensiilor publice si celelalte legi care privesc pensiile speciale, de serviciu etc!

Al doilea ministru care vorbeste de inechitatile din legea pensiilor fara sa inteleaga ca INECHITATILE NU POT FI ELIMINATE DACA NU SE APLICA NOUA FORMULA DE CALCUL, adica daca nu se recalculeaza TOATE PENSIILE PUBLICE, adică 5 milioane de dosare, nu 20 de mii, pe VPR.

Doamna Turcan, e simplu! E o problema cu pensiile speciale! Eliminati-le, asa cum ati promis! Dar nu le amestecati cu pensiile publice! Legea noastra prevede ca toate inechitatile se elimina (intre femei si barbati, intre cei care au cotizat la fel, dar au iesit in ani diferiti la pensie, intre cei care au lucrat 35 de ani si cei care au lucrat doar 10 ani, dar care acum sunt toti la nivelul pensiei minime), cu conditia sa SE RECALCULEZE pensiile in baza noii formule…

Cereti simularile si o sa intelegeti! Sper! In rest, vad ca nu va riscati nici macar sa spuneti ca pensiile vor creste cu 3 la suta!

L.E. Spuneti ca am mintit si nu aveam de gand sa crestem pensiile cu 40 la suta! Uitand sa mentionati ca noi le-am crescut cu 60 la suta, in timp ce eram la guvernare, prin cresterea punctului de pensie, eliminarea impozitului la pensiile sub 2000 de lei, scaderea impozitului de la 16 la 10 la suta la pensiile peste 2000 de lei si eliminarea CASS din TOATE pensiile!”, scrie Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

Ce a spus Raluca Turcan despre recalcularea pensiilor?

„O temă la modă este aceea a recalculării pensiilor. Și ea este folosită în cheie politicianistă de cele mai multe ori. Făcând această evaluare profesionistă cu echipa de la minister, am ajuns la concluzia ca fiecare casă de pensii teritorială să reia aproximativ 6000 de dosare pe lună.

E o muncă titanică și un subiect despre care s-a vorbit mult. Dar s-a făcut extrem de puțin. S-au creat iluzii deșarte. Sunt oameni care după o viață de muncă nu se bucură nici de respect. Nici de echitate, nici măcar de o speranță că la un anumit moment le va fi mai bine.

Cât privește ca timp recalcularea, nu aș vrea să iau în calcul o variantă de 4, 6 sau 8 ani. Noi vorbim deja de un viitor predictibil. Nu sperăm la câteva luni, că nu poți întrepta într-un timp atâ de scurt ce nu s-a făcut în ani întegi”, a declarat Raluca Turcan referitor la calcularea pensiilor.