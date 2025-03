Monden Membrii „Firma” spun că au fost amenințați pentru că-l susțin pe Georgescu







Trupa Firma a transmis un nou mesaj după ce au fost criticați că îl susțin pe Călin Georgescu și după ce concertele lor au fost amânate. Formația a declarat că este sunt alături de un om ale cărui drepturi au fost încălcate flagrant.

Trupa Firma nu renunță la Georgescu

Adresându-se „spectatorilor şi trecătorilor, dar mai ales a fanilor dezamăgiţi pentru că suntem alături de un om ale cărui drepturi au fost încălcate flagrant”, artiştii s-au declarat „trupă suverană”. Ei susţin că „arta nu trebuie amestecată cu politica, dar nici cu o ideologie neomenească”.

„Derapajul nemaiîntâlnit al puterniciei prezente, manifestat şi prin batjocorirea publică şi execuţia morală a lui Călin Georgescu şi a familiei sale, a rescris într-o notă barbară definiţia drepturilor omului în România. (Dintre #drepturileomului amintim aici: dreptul la un proces echitabil şi prezumţia de nevinovăţie; interzicerea torturii, a tratamentelor sau pedepselor crude ori degradante; interzicerea arestării sau detenţiei arbitrare; protecţia împotriva ingerinţelor arbitrare în viaţa privată; interzicerea propagandei de război)”, au scris cei de la trupa Firma pe Facebook.

Trupa a spus că prin susţinerea lui Georgescu, „mii de simpatizanţi, angajaţi şi membri ai partidelor cu vederi progresiste au dat năvală în vieţile noastre şi ne-au admonestat, înjurat, calomniat şi ameninţat, atât public, cât şi în privat, pentru exercitarea unui drept garantat de Constituţie.

Ne-au fost batjocoriţi părinţii, ţara, munca şi credinţa creştin-ortodoxă. La fel au păţit oameni apropiaţi nouă: colaboratori, patroni de cluburi, radiouri sau cei care vând bilete online”.

Membrii trupei Firma susțin că au fost amenințați

Membrii trupei au anunțat că au primit ameninţări „de tip fascist” „cu review-uri catastrofale servite online de oameni plătiţi, cei mai mulţi manageri din industria muzicală (şi nu numai) se simt nevoiţi să dea înapoi şi să accepte interziceri. Pentru că aşa a fost, este şi va fi în tenis, right? Suntem o trupă suverană, într-adevăr.

Suverană pentru că nu am făcut muzică cu şi pentru bani, ci pentru a spune ce avem pe suflet, nelăsând frâiele în mâna orişicui. Am atras atenţia şi asupra ororilor războiului şi am militat întotdeauna pentru pace, căutând cu speranţă tot ce e frumos în lumea mare şi în tainiţele inimilor noastre”.

Puțini persoane îi mai apreciază

Artiştii au subliniat că arta nu trebuie amestecată cu politica, dar nici cu o ideologie neomenească. Aceștia le-au mulțumit puținilor fani care au rămas alături de ei după ce și-a anunțat susținerea pentru Călin Georgescu.

„Arta nu trebuie amestecată cu politica, dar nici cu o ideologie neomenească. Iar când cele două îţi intră cu bocancii în suflet, muzica moare de la sine. Nu mai e nevoie să o mitralieze un pluton inconştient, excitat de execuţie.

Mulţumim din sufletele noastre celor care au trecut peste această prigoană naţională şi ne-au îmbrăţişat şi pe noi, fie în gând, fie în persoană. Ne-aţi reamintit că, în mare taină, suntem iubiţi. Retrăim împreună vremuri rele, dar binele va învinge”.