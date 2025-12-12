Oil Terminal își reconfirmă statutul de lider regional: Investiții istorice și țintă de profit atinsă în 2025, prin management strategic

Oil Terminal SA, principalul operator maritim de produse petroliere la Marea Neagră, demonstrează o capacitate remarcabilă de adaptare și dezvoltare. Genereazp o cifră de afaceri solidă și un profit constant de peste 12 ani de zile. În ciuda acestui lucru, guvernul Bolojan a decis să o includă pe lista companiilor ce trebuie "reformate". Am încercat să aflăm care este situația actuală, ca să înțelegem motivele acestei decizii bizare.

Directorul General, Sorin Ciutureanu, a refuzat să comenteze decizia guvernului, dar ne-a declarat că societatea își menține parcursul solid, atingându-și obiectivele de profitabilitate și continuând modernizarea infrastructurii, în ciuda unui context economic plin de provocări.

Deși anul 2025 a adus modificări legislative complexe pentru piața energiei, managementul Oil Terminal a reușit să securizeze performanța financiară a companiei. Printr-o strategie rapidă de adaptare și o optimizare inteligentă a resurselor, compania a reușit să reducă cheltuielile cu 6,1% la finalul trimestrului trei.

Această disciplină financiară garantează atingerea țintei de profit brut bugetată inițial, în valoare de 26 de milioane de lei pentru finalul acestui an. „Ne menținem statutul de hub regional etalon și competitiv, fiind soluția optimă la crearea unei unități centrale de stocare pentru România”, a declarat Sorin Ciutureanu.

Compania traversează una dintre cele mai faste perioade din punct de vedere al investițiilor în infrastructură. Oil Terminal a marcat o premieră importantă prin inaugurarea, anul trecut, a celui mai mare rezervor construit după 1989, cu o capacitate impresionantă de 55.000 de metri cubi.

Mai mult, modernizările recente permit acum operatorului să gestioneze, în premieră, nave de mari dimensiuni, consolidându-și poziția strategică la Marea Neagră. Viziunea conducerii merge dincolo de activitatea curentă, incluzând proiecte de digitalizare, sustenabilitate și chiar un parteneriat ambițios de regenerare urbană a terenurilor neutilizate.

Activitatea operațională rămâne intensă, Oil Terminal rulând un program fizic de 6,5 milioane de tone în primele nouă luni ale anului. Portofoliul de servicii este dominat de manipularea motorinei (56% din venituri) și a țițeiului (30%), confirmând rolul vital al companiei în aprovizionarea națională.

Stabilitatea companiei este validată și de parteneriatele de lungă durată cu giganții din industrie. În 2025, principalii parteneri comerciali au rămas Lukoil România (20,9%), Oscar Downstream (19,2%) și OMV Petrom (18,4%), o dovadă a încrederii de care se bucură Oil Terminal în piață.