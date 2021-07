Mesajul care se dorea a fi unul laudativ la adresa co-președintelui formațiunii USR-PLUS a rezultat într-un text penibil care nu reflectă nimic din prestanța pe care trebuie să o aibă un om politic.

Mesaj din partea lui Iulian Bulai. „Poate să mănânce grătar fără tacâmuri și să bea bere direct din sticlă”

„Dan Barna e un tip care ține la glumă, dar și genul de om care tratează cu seriozitate cele mai mărunte lucruri. E un tip autoironic și onest. Sincer și asumat”, și-a început pledoaria Iulian Bulai, președintele Comisiei de Cultură din Camera Deputaților.

„Azi e ziua lui. Nu pun poze cu el, doar vă povestesc. Că oricum sare pe noi armata de troli și face mișto de această postare.

Dan acceptă critica și are stomac și ficat să treacă peste multe. Și nu e deloc pretențios, poate să mănânce grătar fără tacâmuri și să bea bere direct din sticlă. În timp ce ascultă un coleg care are ceva de spus.

Discută cu toată lumea fără fandoseală. Și pe stradă, și la Palatul Victoria. Și cu fermieri sau primari, și cu producători de film sau colegi de prin țară care schimbă trenul sau avionul la București și au liber câteva ore. Hai noroc și „La mulți ani”, Dane! Genul de om nepretențios și parolist. Care folosește dibace în aceeași frază cuvinte întortocheate și din popor. Care se tunde chel vara, indiferent de ce campanii urmează toamna. Care zâmbește cu diplomație când vede fâstâceli sau situații caraghioase. Care rămâne om, dincolo de politică și politicieni.

Hai noroc și „La mulți ani”, Dane! Ne vedem acuși în campania de la toamnă!”, s-a exprimat deputatul USR Iulian Bulai.

Iulian Bulai îi înțeapă subtil pe liberali

Useristul a și înțepat subtil liberalii, despre care s-ar ști că ar fi vioara întâi din coaliția de guvernare. Bulai a subliniat într-un post-scriptum că Dan Barna joacă un rol extrem de important în Guvern – fără el, coaliția nu ar rezista. „PS: Da, coaliția de guvernare rezistă pentru că e Dan acolo. Și aduce pe fiecare la masă și ține pe fiecare aproape. Factorul de stabilitate și liantul acestei guvernări. Adultul din cameră. Asta chiar merită sărbătorit”, a conchis Iulian Bulai.

Cum reacționează românii. „Despre Eminescu n-ai scris așa frumos, i-ai urat doar La mulți ani, Mihai!„

Cetățenii români au apreciat, bineînțeles, penibilitatea de care a dat dovadă președintele Comisiei de Cultură. Secțiunea de comentarii a postării este plină de mesaje pe măsură din partea românilor.

„Despre Eminescu n-ai scris așa frumos, i-ai urat doar La mulți ani, Mihai!„, a reacționat un cetățean.

„Aveam de scris un eseu despre pupincurism și slugărnicie, cu exemplificări. Pot să vă citez?”, s-a mai exprimat o tânără.

„Wow, ai dus pupincureala la grad de artă. Felicitări, you are the best!”, a mai scris un cetățean.