Obiceiul pe care Monica Tatoiu îl are de aproape 20 de ani. Nu poate renunța la el

Monita Tatoiu, în vârstă de 68 de ani, are un ritual aparte. În fiecare an, în luna noiembrie, fosta femeie de afaceri respectă un obicei pe care nu îl abandonează sub nicio formă.

Unul dintre regretele femeii de afaceri

Fosta femeie de afaceri a fost profesoară de matematică timp de mulți ani, dar a devenit cunoscută în România datorită succesului în afaceri. Ieșită la pensie, aceasta se bucură din plin de tipul liber.

Monita Tatoiu, beneficiind de o pensie de 22.000 de lei, admite că viața de lux și întreaga sa avere au implicat sacrificii, în special în ceea ce privește timpul petrecut departe de familie. În cadrul unui interviu, ea a declarat că, deși are o pensie mare, regretă că nu poate întoarce timpul înapoi și că a fost absentă în viața fiului său.

„Să știi că totul are un cost. Copilul meu a crescut cu cei doi șoferi ai mei și cu femeia de serviciu. Îmi reproșează asta și multe dintre defectele lui sunt pentru că eu nu am avut timp de el. Știi cum e să faci naveta la New Delhi săptămânal?

Dar, pe lângă banii mei, care sunt toți în România, dorm liniștită noaptea, nu am făcut șmecherii, am și o pensie de 22.000 de lei. Eu sunt foarte deșteaptă și modestă și am putut să devin bogată fără să fur”, a precizat aceasta, pentru Libertatea.

Monita Tatoiu merge de 17 ani în Guadelupe

De 17 ani, în fiecare lună noiembrie, fosta femeie de afaceri pleacă în Guadalupe, iar în ultimii 8 ani, călătoriile sale includ și Martinique. Ea a menționat că petrece aproximativ 5 luni pe an în afara României, obicei pe care l-a adoptat imediat după pensionare.

„Am văzut practic toată lumea, cu excepţia Australiei şi Noii Zeelande. Eu merg o dată pe an, cel puţin, în Saint Martin, Guadelupa, Martinique. Eu nu dorm în hoteluri. Întâi închiriez pe site-uri americane şi mă împrietenesc cu proprietarul.

În loc să dea 15% la agenţie, îi las casa lună și bec, el mă apreciază şi, cu următoarea ocazie, îi spun că vreau să vin în perioada cutare. Îi trimit lui banii şi ştiu că dorm în acelaşi pat, zici că e casa mea.

De 17 ani, toată luna noiembrie, mă duc în Guadelupa, de 8 ani merg în Martinique. […] Cinci luni pe an sunt plecată. Cam de când am ieşit la pensie, dar şi înainte, am descoperit plăcerea călătoritului pentru că am lucrat la o companie care îşi recompensa angajaţii cu vacanţe. Aşa am descoperit Caraibe”, a explicat femeia.