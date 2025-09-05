Monden Oana Mizil câștigă în instanță: Vanghelie, obligat să stea la 200 m distanță







Judecătoria Buftea a admis cererea depusă de Oana Mizil și a emis un ordin de protecție împotriva fostului său partener, Marian Vanghelie. Conform hotărârii, politicianul trebuie să păstreze o distanță de cel puțin 200 de metri față de fosta iubită, fiica lor minoră și fosta soacră, timp de șase luni. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Instanța a stabilit că ordinul de protecție va fi comunicat imediat Poliției Române și Direcției pentru Evidența Persoanelor, iar nerespectarea lui constituie infracțiune. Hotărârea este executorie, fără somație, fiind pronunțată vineri, 5 septembrie 2025.

Conflictul dintre cei doi foști parteneri a reizbucnit după ce Marian Vanghelie a mers să își vadă fiica. Potrivit propriei versiuni, acesta nu a reușit să ia legătura cu copilul și a mers la casa Oanei Mizil sub pretextul de a-și lua una dintre mașini. La poartă nu i-a răspuns nimeni, însă după scurt timp a apărut fosta sa soacră, care i-ar fi spus că Oana Mizil nu se află acasă. De acolo, tensiunile ar fi escaladat.

Judecătoria Buftea a dispus nu doar interdicția de apropiere la mai puțin de 200 de metri de Oana Mizil și familia acesteia, ci și obligația ca politicianul să respecte aceeași distanță față de locuința lor. Ordinul de protecție a fost emis pe o perioadă de șase luni, cu aplicabilitate imediată.

Totodată, instanța a stabilit plata unor onorarii pentru avocații desemnați din oficiu, sumele urmând să fie achitate din fondurile Ministerului Justiției. Decizia magistraților poate fi atacată în termen de trei zile, iar cazul rămâne deschis pentru o eventuală judecată în apel. Până atunci, ordinul de protecție rămâne valabil, iar Marian Vanghelie este obligat să respecte restricțiile impuse de instanță.