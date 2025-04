Monden Oana Ioniță, fosta bebelușă, trece prin momente cumplite. De doi ani se luptă pentru fiul ei







Oana Ioniță a făcut câteva dezvăluiri despre dificultățile cu care se confruntă după divorțul de fostul ei soț, Florin Budnaru, cu care are un fiu, Maxim. Fosta bebelușă de la „Cronica Cârcotașilor” se simte profund afectată de faptul că nu poate petrece suficient timp alături de cel fiul cel mic și speră să găsească dreptatea în instanță.

Oana Ioniță își vede rar fiul

Oana Ioniță nu reușește să își găsească liniștea. Deși a sperat că ea și fostul soț vor putea menține o relație amicală după separare, însă realitatea este cu totul diferită. Fosta bebelușă nu are posibilitatea de a-și vedea fiul și nu reușește să ajungă la o înțelegere cu Florin Budnaru. Din acest motiv, a decis să apeleze la instanță.

„Sunt fericită, pentru că am stat trei zile cu el. Azi e ziua lui, iar ieri am sărbătorit. Când am divorțat, au fost șase luni în care eu nu am avut un program cu el. Acum mi s-a dat un program: trei zile la două săptămâni, ceea ce mi se pare foarte puțin. Aș vrea să stăm împreună mai mult, e un timp pe care eu l-am pierdut”, a declarat Oana.

„Nu-mi răspunde mereu la telefon”

Oana Ioniță trăiește o durere profundă ca mamă, deoarece nu poate fi alături de fiul ei, mai ales acum, când acesta are nevoie de sprijinul ei în perioada formării sale. Este nedrept ca un minor să treacă printr-o astfel de situație.

„Eu sunt în situația aceasta de doi ani și mă așteptam ca lucrurile să se rezolve mai repede. Când sunt cu el, îl văd bine, dar când suntem separați, îl simt mai alienat. Stă mult cu tatăl lui, iar atunci nu mai este atât de sincer. Cât e acolo, nu-mi răspunde mereu la telefon, e ocupat, are și el telefon. Încerc să-l sun des, dar e mai des. Ar fi minunat dacă, după un divorț, două persoane s-ar înțelege. Ar trebui să existe o înțelegere, dar se schimbă lucrurile după ce există acest divorț”, a mai subliniat Oana Ioniță

Oana Ioniță: Copilul spune că nu vrea nicăieri

Fosta bebelușă de la Prima TV nu reușește să se bucure pe deplin de prezența fiului ei, deoarece se pare că tatăl său are o influență negativă asupra lui. Mai mult, fosta vedetă TV spune că fiul ei pare plictisit, nimic nu-l bucură.

„Când ai mai mult timp cu copilul tău, își poți implementa sistemul tău de gândire și considerentele despre celălalt părinte. În cazul meu, copilul spune că nu vrea în Egipt, nu vrea Maldive, că Disneyland arată plictisitor, adică lucruri pe care nu le-ar spune un copil. Atunci își dai seama că nu mai e el. Nu mai vorbești cu el, ci cu fostul soț sau soție.

Eu am crezut că timpul va fi egal, dar am fost prea credulă și am zis să încercăm să comunicăm, dar poți intra în această capcană și te poți trezi că nu mai ai copilul lângă tine. El momentan nu poate să-și manifeste dorința de a sta cu mine, dar ar vrea. Când am divorțat, el a spus că vrea să stea cu amândoi! Copiii noștri și-au dorit să fie cu amândoi, dar, între timp, lucrurile s-au schimbat. Când un copil stă cu un părinte, copilul devine un pansament, preia toate depresiile, anxietățile părintelui cu care locuiește”, a explicat fosta vedetă pentru cancan.ro.