Oana Ioniță, momente dificile după divorț. Nu se poate întâlni cu fiul ei

Oana Ioniță și Florin Budnaru s-au despărțit la finalul anului trecut, după ce au încercat să își salveze căsnicia în repetate rânduri. În cele din urmă, au decis că este cel mai bine atât pentru ei, cât și pentru copii să meargă pe drumuri separate. Astfel, Oana și Florin au mers la notar pentru a încheia cât mai repede căsnicia și au semnat actele de divorț.

Bebelușa de la PrimaTV a povestit recent că doar timpul îi va demonstra dacă decizia de a se despărți de tatăl copiilor ei a fost cea potrivită. Oana a mai adăugat că a trecut prin momente grele de când a divorțat de Florin Budnaru.

„Acest an a venit cu multe probleme și situații noi pentru mine. Consider că orice încercare este o provocare și o lecție de viață. Ca să finalizăm mai repede toate procesele prin care trec doi oameni într-un divorț, am hotărât să ne înțelegem în fața notarului. Nu știu dacă a fost cea mai înțeleaptă decizie, dar timpul va decide”, a spus Oana Ioniță.