Vacanță de coșmar pentru Oana Ioniță. „Nici la toaletă nu puteam merge”

Oana Ioniță a intenționat să se relaxeze câteva zile la Lisabona, alături de familie. Vedeta de la Prima TV deși-a dorit ca totul să fie impecabil, planificând totul din timp.

Frumoasa vacanță departe de casă a fost parțial stricată de un incident care a avut loc pe aeroport, la revenirea în țară.

„Știam că sunt șanse să dormim în aeroport”

Fosta dansatoare de la Prima TV a avut de așteptat ore întregi pe aeroportul din Lisabona, deoarececompania aeriană nu a anunțat că zborul său va avea întârzieri.

„Aseară trebuia să zburăm spre casă la 20:30, ora locală din Lisabona. După ce am făcut check-in-ul și am trecut de controlul de securitate, au început întrebările: De ce nu s-a afișat zborul, deși decolăm în 10 minute? Ni s-a comunicat să mergem la poartă 212 și, după controlul documentelor, am stat ca refugiații îngrădiți. Spațiul era restrâns pentru cei aproape 200 de români care trebuiau să se îmbarce în avion”, a relatat Oana Ioniță.

Pe aeroport s-a derulat o adevărată criză. Aproximativ 200 de români stăteau în picioare în aeroport, fără apă sau mâncare și fără să poată să meargă la toaletă.

„Am așteptat așa o oră, timp în care nu ni s-a comunica nimic. Femei cu copii mici, oameni în vârstă stând în picioare sau pe jos. Din păcate, nu puteam să ne întoarcem să cumpărăm apă sau ceva de mâncare. Nici măcar la toaletă nu puteam merge pentru că toți făcusem deja check-in-ul. Trebuia doar să ne preia autobuzul pentru a face îmbarcarea în avion”, a continuat vedeta.

După aproape două ore de așteptare, reprezentanții companiei aeriene au anunțat că zborul nu va mai avea loc invocând motive tehnice. Momentul critic a fost acela al căutării de cazare pentru ea și copiii săi, hotelurile din apropierea aeroportului primind foarte multe solicitări. A reușit în final să găsească un apartament în care să rămână până la zborul căre casă.

„La 9:42 (n.r. 21.42 ) ni s-a spus că avionul nu mai poate decola din motive tehnice. De atunci a început nebunia! Trebuia să ne luăm bagajele de cală și apoi să ajungem în Terminalul 1 pentru mai multe detalii. Am intrat pe Booking să ne rezervăm o cazare în apropierea aeroportului. Când am ajuns la Terminalul 1, deja primele cazări de pe Booking s-au luat. Știam că sunt șanse să rămânem fără cazare și să dormim în aeroport. Astfel, am luat primul apartament pe care l-am găsit”, a mai povestit fosta Bebelușă pe rețelele sociale, citată de cancan.