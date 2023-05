Divorț în showbiz-ul românesc. „Bebelușa” Oana Ioniță se desparte de tenorul Florin Budnaru după un deceniu de căsnicie

În 2011, Oana Ioniță a trecut printr-un alt divorț, punând capăt căsniciei sale cu David, bărbatul alături de care are o fiică în vârstă de 13 ani în prezent. Motivul despărțirii a fost lipsa armoniei între cei doi.

„Bebelușa” Oana Ioniță divorțează pentru a doua oară

În anul 2013, Oana Ioniță și Florin Budnaru s-au căsătorit într-o ceremonie de nuntă spectaculoasă desfășurată într-o grădină de vară. Fiica Oanei din căsnicia anterioară, Isabel, a fost domnișoara de onoare, iar nași au fost Mihai Găinușă și soția sa. La acea vreme, Oana afirma că Florin o iubește așa cum este, cu toate calitățile și defectele ei.

„Da, am început de ceva timp (n.r.-divorțul), dar n-am vorbit despre asta cu nimeni, pentru că nu e deloc plăcut!”, a confirmat Oana Ioniță pentru playtech.ro.

Aceasta a fost urmărită de ghinion în ultimul an, experimentând numeroase necazuri. A suferit două intervenții chirurgicale la picior, iar din cauza neînțelegerilor cu soțul ei, tenorul Florin Budnaru, cu care are un fiu în vârstă de 9 ani pe nume Mihai Maxim, a fost nevoită să depună cererea de divorț.

După aflarea veștii, fostul prezentator al emisiunii Cronica Cârcotașilor și nașul de cununie al celor doi, Mihai Găinușă, a venit cu un comentariu pe subiect, fără să dea foarte multe detalii. „Am auzit, da. Chiar regret, dar e vorba de viețile lor. Ei știu mai bine”.

Ce nu a funcționat în prima căsnicie a dansatoarei

Prima căsnicie a Oanei Ioniță a fost cu un arhitect pe nume David, pe care l-a cunoscut în Spania pe vremea când ea era coregraf. În 2012, imediat după despărțirea de el, aceasta mărturisea că între ei nu a existat armonie, iar ea a încercat din răsputeri să facă lucrurile să funcționeze, însă nu a mers.

„Eu m-am mutat în Spania, am vrut să-mi întemeiez o familie cu el, mi-am dorit o căsnicie, mi-am dorit să rămân acolo, am încercat să avem o familie, să fim fericiţi, din păcate lucrurile nu au funcţionat. Am încercat şi am hotărât de comun acord să mă întorc în ţară, el e foarte fericit cu viaţa lui din Spania.

Nu a mai fost armonie şi asta a fost. Acum sunt bine, contează că Isabel e fericită. Am avut depresie postnatală. Mama mea a fost cea mai importantă prezenţă din viaţa mea nu am simţit nicio clipă durerea despărţirii de David. Nu am niciun regret, mi-am dorit foarte mult copilul”, a spus ea, conform playtech.ro.