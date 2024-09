Monden Oana Ioniță riscă să își piardă fiul definitiv. A ajuns la capătul puterilor







Oana Ioniță și Florin Budnaru au divorțat toamna trecută, dar n-au încheiat scandalul. Se pare că înțelegerea stabilită inițial în privința fiului lor, Maxim, pentru care au custodie comună, domiciliul fiind la tenor, nu a fost respectată, iar coregrafa s-a luptat în instanța pentru a putea petrece mai mult timp cu acesta.

Oana Ionițăn se luptă în continuare pentru fiul său

Coregrafa a spus că se luptă în continuare pentru fiul său și că speră să nu mai aibă domiciliul la tatăl său. „Maxim are domiciliul la tatăl lui. Eu mă lupt în continuare pentru domiciliul la mine, pentru că îmi doresc mai mult timp cu el. Acum un an de zile am mers pe o ordonanță prezidențială, pentru că inițial am făcut o convenție, unde în convenția aia nu am specificat nimic. A fost o convenție de comun acord pentru ce zice copilul, ceea ce e greșit total.

Copilul nu poate să aibă o părere până la 18 ani. Copilul are 2 adulți, 2 părinți, care îl însoțesc, copilul nu poate să aibă un cuvânt sau are un cuvânt de spus atâta timp cât nu este bine de o parte sau de cealaltă. Dar este ghidat de un părinte și părintele acela de obicei poate să îl alieneze sau poate să îl îndrume corect să aibă o relație sănătoasă cu celălalt părinte”, a spus coregrafa.

A fost nevoită să apeleze la ordonanța prezidențială

Oana a spus că a fost nevoită să apeleze la ordonanța prezidențială pentru a ataca convenția inițială și că i s-a aprobat. Problema este că fostul ei soț a atacat ordonanța în instanță. Aceasta încearcă să petreacă mai mult timp cu fiul său, dar momentan nu se poate.

Nici fostul soț nu s-a lăsat mai prejos

„Din păcate, neavând acces la un program, pentru că în decursul timpului, după acea convenție, lucrurile au fost la latitudinea “copilului”. Și fostul meu soț și-a permis cumva un timp mult mai îndelungat cu el, eu nu am avut acces la Max o perioadă bună de timp. Aproape 6 luni, și în 6 luni erau niște ore. A trebuit să apelez la ordonanța prezidențială pentru a ataca convenția inițială, ordonanță care mi s-a aprobat. Dar, din păcate sunt doar două zile pe care am putut să le obțin în urma acelei ordonanțe. Acum câteva zile, din păcate, a fost atacată acea ordonanță în instanță de către fostul meu soț. Pentru că, probabil, nici acele zile nu sunt suficiente pentru a le petrece eu cu copilul meu. Și asta mi se pare puțin ciudat”, a spus ea, potrivit Cancan.

Coregrafa a mai spus că discută cu fostul ei soț doar despre fiul lor, Maxim, și că acesta nu trebuie să știe certurile și problemele lor.