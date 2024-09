Justitie Gigi Becali urmează să ajungă în instanță. Cum încearcă să își repare greșeala







Gigi Becali și soția sa Luminița nașii de cununie ai lui Florentin Pandele ,primarul orașului Voluntari, au chemat în judecată în 2021, la Judecătoria Buftea, pe pârâții Orașul Voluntari și Consiliul Local Voluntari, solicitând instanței, ca prin hotărârea pe care o va pronunța, să dispună anularea Declarației notariale autentificate prin Încheierea din 24.09.2019, pe motiv de dol.

Dolul reprezintă acțiunea făcută cu rea-credință, cu viclenie (manopere dolosive), cu scopul de a încheia un act juridic, un contract sau un alt act. Dacă nu s-ar fi întrebuințat astfel de mijloace viclene, persoana care a fost dusă în eroare nu ar fi încheiat acel act.

Dolul este deci unul din elementele care afectează caracterul liber al consimțământului. Codul civil din 1864 (art. 960) prevedea că “dolul este o cauză de nulitate a convenției, când mijloacele viclene întrebuințate de una din părți, sunt astfel, încât este evident că, fără aceste mașinații, cealaltă parte n-ar fi contractat”. Aceasta presupune existența a două elemente, și anume elementul intențional, care constă în voința de a induce o persoană în eroare, și elementul material, ce constă în întrebuințarea de mijloace viclene pentru realizarea intenției de inducere în eroare.

Gigi Becali și soția lui nu renunță

În motivarea acțiunii, nașii lui Florentin Pandele au arătat că, în anul 2019, și-au exprimat intenția de a dona Unității Administrativ Teritoriale (Primăriei) Voluntari mai multe suprafețe de teren, pentru a fi transformate și amenajate în drumuri, astfel cum au mai procedat și în trecut. Cei doi au afirmat că unul dintre reprezentanții Orașului Voluntari le-a explicat că cea mai rapidă cale de realizare a acestei operațiuni ar fi să dea o declarație notarială, în sensul de a renunţa la proprietatea asupra acestor terenuri, urmând ca acestea să intre în patrimoniul orașului, care va putea astfel edifica mai rapid drumurile.

Soții Becali au mai arătat că, prin Declarația notarială autentificată prin Încheierea din 24.09.2019, în calitate de proprietari, au declarat, în condițiile art. 562 alin2. C.civ, că renunță la dreptul de proprietate asupra:

terenului în suprafață de 45.193 mp, situat în intravilanul Orașului Voluntari,

terenului în suprafață de 3.401mp, situat în intravilanul Orașului Voluntari,

terenului în suprafață de 5.740 mp, situat în intravilanul Orașului Voluntari,

terenului în suprafață de 9.685 mp situat în intravilanul Orașului Voluntari

terenului în suprafață de 1.379 mp situat în intravilanul Orașului Voluntari

Becali considera că donația este anulabilă

În cerere, soții Becali au mai menţionat faptul că nici până în prezent terenurile nu au fost amenajate ca drumuri și că nu există niciun orizont de timp rezonabil pe care orașul să și-l poată asuma pentru a realiza această amenajare. Mai mult, cu excepția terenului aferent drumului preconizat între strada Erou Iancu Nicolae și spre autostradă ( având o lățime de circa 18 metri), unde interesul public este cert, cu privire la restul terenurilor pot exista rezerve cu privire la interesul public, având în vedere că la acest moment ar deservi aparent exclusiv terenuri private. În consecință, întrucât pârâtul Orașul Voluntari nu a dezvoltat rețeaua de drumuri (intenția reală a reclamantului fiind de a dona terenurile spre a putea fi folosite conform acestei destinații), Gigi Becali a arătat că dorește să se ocupe personal de amenajarea acelor drumuri de importanță secundară.

Pârâții au depus întâmpinare solicitând respingerea acțiunii ca neîntemeiată, arătând în esență că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 1214 C.civ, reclamanții cunoscând toate aspectele la data încheierii Declarației din 24.09.2019. Între timp, Judecătoria Buftea a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Ilfov, pe rolul căruia fiind înregistrată la data de 14.06.2022.

Ce a decis instanța

Analizând actele depuse la dosar, judecătorul a amintit principiul irevocabilității donațiilor, consacrat de dispozițiile art. 1015 C.civ., text special față de prevederile art.1270 C..civ., de unde se poate trage concluzia că în materie de donații, irevocabilitatea nu este cea prevăzută pentru toate contractele (art.1270 C.civ.), ci din contră, are caracter particular, în sensul că irevocabilitatea donațiilor are caracter mai accentuat decât forța obligatorie a oricărui contract. La începutul anului trecut, Tribunalul Ilfov a respins cererea soților George și Luminița Becali ca neîntemeiată.

Becali a atacat-o la instanța superioară, Curtea de Apel București. La primul termen de judecată, cel din 16 septembrie 2024, a fost admisă cererea de abţinere formulată de judecătorul Andrei Gongone. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru 1 noiembrie 2024, potrivit advocate.ro.