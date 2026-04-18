O specie de balenă există fără să fi fost văzută vreodată vie. O enigmă care pune la încercare cercetarea modernă

O specie rară de balenă, cunoscută sub numele de balena cu cioc a lui Travers, continuă să fie unul dintre cele mai mari mistere ale oceanelor, nefiind observată niciodată în viață de către oameni, în ciuda a peste 150 de ani de cercetări, potrivit publicației Furtuna.

Povestea acestei specii începe în anul 1872, când naturalistul britanic Henry Travers a identificat pentru prima dată existența animalului pe baza unor resturi scheletice descoperite în Noua Zeelandă. De atunci și până în prezent, toate informațiile despre această balenă provin exclusiv din exemplare eșuate pe țărm.

Potrivit specialiștilor, în ultimul secol și jumătate au fost documentate doar șase cazuri de indivizi descoperiți morți, pe plaje din Oceanul Pacific. Aceste descoperiri rare reprezintă singura dovadă concretă a existenței speciei.

Balena cu cioc a lui Travers aparține familiei Ziphiidae, un grup de cetacee recunoscut pentru comportamentul lor extrem de discret și adaptările la viața în adâncuri.

Aceste balene sunt capabile să se scufunde la adâncimi de peste 3.000 de metri și să își țină respirația timp de ore întregi. Din acest motiv, ele sunt printre cele mai greu de studiat mamifere marine.

Potrivit unui raport al organizației NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), unele specii de balene cu cioc au stabilit recorduri pentru cele mai lungi și adânci scufundări înregistrate la mamifere.

Informațiile despre aspectul acestei balene provin din examinarea exemplarelor eșuate. Specialiștii au stabilit că:

Are o lungime de aproximativ cinci metri;

Prezintă un spate închis la culoare și un abdomen mai deschis;

Are dinți proeminenți pe maxilarul inferior, caracteristică rară;

Analizele anatomice au scos la iveală și detalii neobișnuite:

Sistem digestiv complex, format din nouă compartimente stomacale;

Resturi de calmari în stomac, indicând o dietă specifică adâncurilor;

Prezența unor dinți vestigiali în maxilarul superior;

Paraziți interni și semne de traumatisme, inclusiv fracturi.

Aceste informații oferă indicii despre modul de viață al speciei, dar nu pot explica pe deplin comportamentul acesteia în mediul natural.

Lipsa observațiilor directe este explicată în principal prin habitatul extrem al acestor animale. Ele trăiesc în zone adânci ale oceanului, departe de suprafață și de rutele maritime obișnuite.

În plus, comportamentul lor discret și capacitatea de a evita contactul cu oamenii le fac aproape imposibil de detectat, chiar și cu tehnologia modernă, cum ar fi submarinele sau echipamentele acustice.

Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN) clasifică specia drept „Date insuficiente” (Data Deficient), ceea ce înseamnă că nu există suficiente informații pentru a evalua riscul de dispariție.

Deși tehnologia de explorare marină a evoluat semnificativ în ultimele decenii, balena cu cioc a lui Travers rămâne una dintre cele mai enigmatice specii de pe planetă. Fiecare nou exemplar descoperit oferă doar fragmente de informație, fără a contura o imagine completă.

Cercetătorii consideră că studiul acestei specii ar putea contribui la înțelegerea ecosistemelor de mare adâncime și a evoluției cetaceelor.