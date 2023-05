Povestea neștiută a unei îndrăgite cântărețe de muzică populară: face tancuri și îl iubește pe Băsescu

Solista de muzică populară Gherghina Stancu, celebră și pentru oda dedicată lui Traian Băsescu, se declară expertă în agricultură, fiind văzută, adesea, pe tractor, pe terenul ei din Argeș, unde deține o fermă.

Mai exact, în 2006, Gherghina Stancu era în centrul atenție cu dedicația pentru președintele de atunci al României, căruia i-a compus melodia „Biruința lui Traian!”. Gherghina Stancu spunea atunci: „Îmi place mult de domnul Băsescu, pentru că este un bărbat puternic, mai puternic decât foștii președinți. I-aș fi cântat și lui Iliescu, dar nu-mi plac bărbații moi. Așa sunt eu”.

Solista de muzică populară Gherghina Stancu are și un loc de muncă, la care nu a renunțat nici după Revoluție. Aceasta lucrează de 42 de ani în industria armamentului, la o fabrică de tancuri.

Gherghina Stancu: Dacă vezi un tanc, cum merge pe șenilă, ți se face părul coc singur

Gherghina Stancu a vorbit și despre anii când Nicolae Ceaușescu venea în vizită la fabrica de armament: Nu contează că a fost cizmar, el a fost un bun gospodar, venea în vizite, la noi.

„La mine, la fabrica de armament, s-a lucrat și în schimburi de noapte, în comunism! Ce armamente se făceau! Păi, cu tot armamentul din comunism, Nicolae Ceaușescu ar fi bătut azi măr orice dușman. Nu contează că a fost cizmar, el a fost un bun gospodar, venea în vizite, la noi. Uzina de tancuri era mândria lui, era pentru el ca o floare de colț. Era foarte interesat de zona asta, de apărare a țării. Eu personal și colegii mei am avut realizări. La noi se fac tancuri, mașini grele.

Dacă vezi un tanc cum merge pe șenilă ți se face părul coc singur. Am 42 de ani munciți în industria armamentului. De când sunt angajată, lucrez în domeniul acesta. Aici am crescut și m-am format. Aici e o disciplină, cum nu cred că există în alte părți. Ne-am disciplinat pentru că așa trebuia. Unde există disciplină există și realizări. Aveam stabilitate în comunism, dar, când trebuia să ne luăm zahărul, pe rație, omul nu mai era de acord. Orice conducător cade într-o patimă, el sau cine e pe lângă el, ăla care îi suflă în ureche”.

Artista se ocupă singură de agricultură: Lucrez 10 hectare de pământ la țară

Gherghina Stancu locuiește în București, dar nu a renunțat la gospodăria din Comuna Râca, Argeș, unde deține o adevărată gospodărie.

„Eu lucrez 10 hectare de pământ la țară. Am o gospodărie foarte frumoasă, pun grâu, pe care eu îl tratez, eu îl aranjez, dar pun și floarea-soarelui și porumb. Nu-mi vine să-mi las gospodăria. Dacă nu muncesc pământul simt că nu am valoare. Comuna Râca, din Jud. Argeș, unde am teren, este o zonă și de dealuri și de câmpie, uneori însă pământul plânge pentru că nu plouă. ”Dă, Doamne, ploaie și soare, ca să crească grâul mare!”, mai zic eu. Am păsări, gâște, rațe.

Merg și cu tractorul pe câmp, este greu de legat utilajele, necesită doi oameni, mă mai ajută un băiat să schimbăm roțile, cu levierul, când punem prășitoarea. Soțul meu nu mai este. A murit de tânăr, avea 44 de ani. Mama are 90 de ani, am adus-o la București, dar la vârsta de 83 de ani încă avea 12 porci, 3 vaci, o fermă întreagă, pe mână. Suntem din familie de gospodari, avem gena aceasta, a dragostei pentru pământ. La mine în curte nu există o bucățică lăsată de izbeliște. Pământul rodește doar dacă-l respecți. Altfel, nu-ți dă nimic”, ni s-a mai confesat artista, exclusiv pentru Impact.ro.