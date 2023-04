Sofia Vicoveanca, protagonista unei întâmplări ciudate în tren. Ce a pățit interpreta de muzică populară

Sofia Vicoveanca se numără printre cele mai cunoscute interprete din muzica populară din România. Artista s-a născut în Ucraina, dar a venit alături de familia ei în România la o vârstă fragedă. Cântăreața a stat fără tatăl ei până în clasa a II-a. Ulterior, părintele Sofiei a venit și el în țara noastră. Interpreta de muzică populară a avut o copilărie marcată de evenimente triste pentru că i-a lipsit foarte mult figura paternă.

„Copilăria mea a fost grea, când aveam 3 ani pe tata l-au dus în lagăr. Nu am răbdat de foame, dar tot ce doream era un vis. Nu spuneam mama, îmi place sau mama, dă-mi pentru că nu avea de unde. Tată era în lagăr, nu știam dacă mai trăiește. Am învățat să țes covoare, să mulg vaca, tot rostul gospodăriei. Așa m-a pregătit mama pentru viață, să știu de toate”, a spus artista.

Aceasta a mai adăugat că a ajutat-o foarte mult credința în Dumnezeu de-a lungul anilor. Artista a mărturisit că s-a rugat în copilărie ca tatăl ei să vină în România. „Eram în clasa a II-a când tatăl meu s-a întors din lagăr. Am venit de la școală și am gasit un militar în casă care mi-a zis hai la tata. Am căutat în ochii mamei și ea mi-a confirmat”, a mai declarat Sofia Vicoveanca.

Ce a pățit Sofia Vicoveanca în timpul unei călătorii cu tren

Interpreta de muzică populară a povestit că a fost protagonista unei întâmplări ciudate când călătorea cu trenul. Artista în vârstă de 81 de ani a spus de mai multe ori că nu a apelat la medicul estetician pentru anumite intervenții estetice, dar unii dintre fanii acesteia nu au crezut-o. O femeie chiar a vrut să verifice singură dacă este așa sau nu.

Sofia Vicoveanca a mărturisit că atunci când se deplasa cu trenul o fană a venit spre urechile ei pentru vedea dacă artista are vreo cicatrice de la o posibilă operație estetică. „S-a dus cu mâinile fix la urechile mele, să verifice dacă am cicatrice de la o posibilă operație de lifting facial”, a povestit celebra artistă pentru Unica.ro.