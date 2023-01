Doctorul care sculptează în carne vie. Mentorul său, o legend vie din America îl consideră că e starul Europei în rinoplastie

Echipa sa e prima în România care a introdus tehnica axilară endoscopică ceea ce înseamnă că implantul mamar e introdus printr-o incizie la subsuoară, în axilă, fără să fie afectaţi nici nervii, nici ganglionii de sub braţ, fără nicio cicatrice la sâni.În dreptul numelui său scrie performanță și talent artistic.

Încă de când era elev la actualul Colegiu Național Mihai Eminescu din Oradea, Șerban Porumb a făcut performanță: are un loc doi și o mențiune la faza națională a olimpiadei de fizică. A căutat apoi să acumuleze experiență în toate marile spitale din Europa, dar și în America, fiindcă și-a dorit să învețe de la cei mai buni. A primit oferte să rămână să practice în străinătate, dar și-a dorit să o facă la Oradea. Aici avea o datorie de familie de a duce mai departe numele Porumb. Dr. Șerban Porumb a simțit întotdeauna o atracție pentru artă, pentru sculptură, pictură.

Moștenire de familie

Bunicul său sculpta, iar unchiul său este sculptorul Cornel Durgheu, fostul decan al Facultății de Arte Oradea. Doctorul Șerban Porumb spune că și el sculptează < în carne vie, dar cu aceleași satisfacții până la urmă. Nu sculptez în marmură, în lemn, ci în țesut viu și atunci există limite anatomice, fiziologice ale sculpturii în țesut viu>, a explicat dr. Șerban Porumb, invitatul Dianei Budău la podcastul <Starea de bunăstare>.

Dr. Șerban Porumb vine dintr-o familie de medici, tatăl său fiind un renumit gastroenterolog, Viorel L. Porumb, doctorul care a înfiinţat secţia de Gastroenterologie şi laboratorul de endoscopie digestivă de la Spitalul Judeţean Oradea, iar mama e medic pediatru. Șerban Porumb a ales să învețe de la cei mai bun medici în domeniu din lume, fapt pentru care șase ani a fost în mai multe spitale unde s-a intersectat cu mari personalități în domeniu.

6 ani în marile spitale ale lumii

A avut parte de susținerea familiei, fiindcă <6 ani cu valiza în spate de la un spital la altul e ceva mai complicat pe partea afectivă, chiar dacă partea profesională e la cote înalte>.

Partea de chirurgie reconstructivă, reparatorie, în scop curativ pe care o practică dr. Șerban Porumb, de exemplu în urma unor cancere la nivelul feței, sau cancere mamare e o meserie care necesită multă atenție, multă încordare și multă discuție cu pacienții.

Dr. Porumb a păstrat legătura cu profesorii săi cu care se consultă în anumite situații făcând schimb de informații.

Medicul orădean spune că, de exemplu, i-a arătat celebrului doctor James L. Baker rezultatul unor intervenții iar acesta i-a spus că <sunt starul Europei în în rinioplastie și operatii la sân…Și asta e o satisfacție când îți spune cel mai renumit doctor în implant mamar>, spune dr. Șerban Porumb la <Starea de bunăstare>.

Pe lângă faptul că medicul orădean este laureat al Bursei de Excelență a Colegiului de Medicina a Spitalelor din Paris, dr. Șerban Porumb are în c.v. un Fellowship cu Prof. James L. Baker, Jr. în Orlando, Florida, adică cu cel mai experimentat chirurg din lume în operația de mărire de sâni, doctorul care a dezvoltat clasificarea contracției capsulare Baker utilizată la nivel mondial, o legendă vie în domeniu.

„Din nou, rezultate excelente. Ar trebui să fii vedeta Europei cu rezultatele pe care le obții la mărirea sânilor. Toate cele bune pentru excelență continuă!”

„Ce prezentare grozavă. Felicitări pentru niște rezultate cu adevărat remarcabile, cu siguranță ar trebui să fii lider în rinoplastia secundară în Europa. Bună treabă. Mă faci foarte mândru!” Acestea sunt mesajele doctorului James L. Baker, Jr. pentru dr. Șerban Porumb.

După ce a lucrat cu dr. Baker, orădeanul spune că așa a ajuns <să lucrez patru ani în Paris – Franţa şi cu profesorul Laurent Lantieri, primul chirurg din lume care a efectuat o grefă totală de faţă, la Spitalul universitar Henri Mondor>.

Transformă rățușca cea puțin atrăgătoare în lebăda cea frumoasă

În ceea ce privește trendul în chirurgia estetică, dr. Șerban Porumb spune că: <Trendul în chirurgia estetică este și va rămâne,după mine același.Persoana care arată mai puțin armonios vrea să arate mai bine, mai armonioasă. La asta se reduce totul, dacă vrem să simplificăm chirurgia estetică. Scopul este să transformi pe cineva din rățușca cea puțin atrăgătoare în lebăda cea frumoasă. Am auzit și eu că sunt clinici în care se practică, de exemplu, un nas standard, și după părerea mea tocmai asta trebuie să evităm. Nasul este o trăsătură personală şi unică şi trebuie să-l adaptezi la trăsăturile feţei.

Aceasta este de fapt arta chirurgiei plastice: să realizezi ceva frumos, natural, adaptat fiecărei persoane şi ideal să nu se vadă urmele acestui tratament, reprezentate de cicatrici.Eu spun că nu am două nasuri identic operate, deși am operat și gemene. Fiecărei fețe în parte trebuie să-i găsești armoniile, trăsăturile, particularitățile ca să iasă ceva armonios, natural, ceva frumos până la urmă. Michelangelo Buonartoti spunea, de exemplu, că am un bloc de marmură iar sculptura e déjà acolo, doar trebuie să îndepărtez surplusul de material… Aceasta cred și eu.

Nu lucrez după tipare, trenduri, tipologii, fiecare intervenție presupune un efort intelectual, artistic, nu mă plictisesc>, spune medicul care explică că refuză să intervină acolo unde consideră că nu e necesar. O intervenție chirurgicală e o intervenție chirurgicală chiar dacă e făcută în scopul frumosului. Medicul glumea spunând că sunt oameni care cred că pentru un chirurg estetician totul e numai roz, fiind persoane care au subliniat ce minunat e totul în jurul lui fiindcă lucrează cu frumosul. De cele mai mult ori rezultatele sunt spectaculoase, de exemplu prin lifting facial, femeile capătă un look întinerit cu cel puţin zece ani.

Iar doctorul Porumb este primul care a introdus în România chirurgia plastică endoscopică, practicând liftingul facial endoscopic şi liftingul de sprâncene endoscopic, fără cicatrici vizibile.

<O tehnică chirurgicală ireproșabilă, care se acumulează în zeci de ani, implică riscuri nu e ca și cum ai merge la coafor. Și aici intervine partea artistică pe care trebuie să o aibă chirurgul plastician. Un fel de pictură și sculptură…>, explică medicul.

10.000 km. pentru dr. Porumb

După mai multe premiere trecute în dreptul numelui său, doctorul Șerban Porumb spune că în prezent la clinica sa din Oradea se operează în aceleaşi condiţii în care se operează în SUA şi cu aceleaşi rezultate, <dacă nu mai bune, cu cele din Statele Unite>.

Ceea ce se întâmplă la Oradea nu a rămas fără ecou. Sute de paciente din Europa, dar și din SUA, Canada, Dubai doresc să-și facă intervenții aici.

<Un şeic din Dubai, vicepreşedinte la o companie petrolieră, a venit cu iubita lui pentru operaţia transaxilară. L-am întrebat de ce ne-a ales pe noi. „Pentru un doctor bun merită să faci şi 10.000 de kilometri”, mi-a răspuns el>, povesteşte dr. Porumb.E apoi și cazul unui medic care a ales clinica din Oradea pentru a corecta o operație la nas făcută la Londra. Și a unui băiat de 19 ani cu paralizie de nerv trei oculomotor şi care vedea doar cu un ochi, nu putea să deschidă o și care după ce o viață a umblat în o mulțime de clinici a plecat vindecat de la doctorul Porumb care a constat că avea afectat muşchiul şi tendonul <şi i-am refăcut în tensiune muşchiul ridicător al pleoapei superioare>.