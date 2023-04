Saveta Bogdan, în scandal cu o interpretă de muzică populară. De la ce a pornit totul

Scandalurile se țin scai de Saveta Bogdan. După cearta cu Elena Merișoreanu, aceasta a avut un alt schimb de replici dur cu interpreta Corina Dragomir.

După ce s-a aflat despre scandal, artista a transmis că totul a fost o glumă și că se înțelege bine cu colega de breaslă. „Nu a fost niciun scandal. Nu s-a certat nimeni. Au fost niște glume care s-au făcut. Nu a fost nimic! S-au făcut niște glume în culise, așa cum glumim noi. Am glumit cu toți acolo, era terminată emisiunea. Nu ne-am certat, nu a fost niciun scandal. Au fost doar niște glume de culise”, a explicat Saveta Bogdan, pentru WOWbiz.ro.

Scandal de la un microfon

În urmă cu câteva zile, Saveta Bogdan povestise că interpreta Corina Dragomir nu este la nivelul ei și că a deranjat-o că aceasta i-a luat microfonul de la filmările de Paște. Vedeta a mai spus că nu este vina ei că unele persoane nu îi înțeleg glumele.

„Erau două mese și pe fiecare dintre ele era câte un microfon, unul galben și altul roșu. Ea a început să cânte cu microfonul galben, dar eu eram îmbrăcată în alb și mi s-a părut că mi se potrivește mai bine.

M-am dus și am luat microfonul galben de pe masă. Dacă eu eram într-un costum alb, nu era normal să am microfonul deschis la culoare?! Arăta și mai bine”, a dezvăluit Saveta Bogdan

Saveta Bogdan a mai recunoscut că nu ea a fost cea care a cedat, ci colega de breaslă, Corina Dragomir.

„Savi, de ce l-ai luat pe acela? Trebuia să îl iei pe celălalt! Asta a fost toată discuția. Corina Dragomir nici nu este la nivelul meu dacă este să o luăm așa. Ea este mai tânără, are câteva cântece, eu sunt un artist cu o carieră de aproape 60 de ani. Eu am o carieră, mă pun cu una care are două cântece?! Eu de acum încolo o să am grijă ce spun, eu sunt un om haios, mai și glumesc. Eu de acum nu voi mai glumi prin cabină la machiaj pentru că lumea nu înțelege glumele mele”, spune Saveta Bogdan pentru FANATIK.