Saveta Bogdan a recunoscut. Cine este misteriosul bărbat care a cucerit-o. „Femeia iubește cât trăiește”

Saveta Bogdan, una dintre cele mai îndrăgite artiste de muzică populară din România, se bucură de un succes incredibil și pe plan sentimental. Vedeta a povestit că se iubește cu un bărbat mai tânăr și cu o meserie importantă.

Ea a trecut prin două căsnicii eșuate, în care a fost înșelată și a suferit mult din cauza iubirii, dar nu și-a pierdut speranța. S-a zvonit că Saveta Bogdan are o relație cu un ambadasor, dar realitatea este alta. Vedeta a povestit că este doar un prieten și că iubitul ei are altă meserie.

„Am cântat la o ambasadă și m-am împrietenit acolo. Dânșii m-au invitat să ieșim afară, să vorbim. La un moment dat soția lui (n. red. amabasadorul cu care s-a împrietenit) a plecat și m-a pupat pe obraz. Atât a fost. A doua zi, ziarele au explodat”, a povestit îndrăgita solistă.

Iubitul Savetei Bogdan

Saveta Bogdan a declarat că nu are o relație oficială, dar că se vede cu avocatul care a ajutat-o la divort. Interpreta a recunoscut că bărbatul este mult mai tânăr, dar că asta nu o oprește să-l iubească.

Saveta Bogdan: „Da, normal. N-am iubit, dar am un avocat de mulți ani, ăla care m-a divorțat. Există o relație cu el, ne sunăm. Eu am cântare tot timpul. Am 76 de ani și ce dacă? Femeia iubește cât trăiește și bărbatul la fel. Avocatul e tânăr, la vreo 50. Facem Crăciunul, Revelionul, eu cânt, el vine alături de mine, când poate. Nu poate să stea cu mine acasă, că are program, are procese, acum e în Anglia. Ce să i fac, să mă duc după el în Anglia?! El e cu ale lui, eu cu ale mele. Eu având cântare, nu mă simt singură.”, a mai mărturisit artista în emisiunea lui Măruță.

Ce o enervează pe Saveta Bogdan

Vedeta a mai povestit că o deranjează că oamenii o cred săracă și a explicat situația. Saveta Bogdan a declarat că viața ei este foarte frumoasă și că nu îi lipsește nimic.

„Mă deranjează că se spune despre mine că sunt amărâtă. Nu este adevărat așa ceva, mie chiar îmi este bine, nu îmi este rău. Se spune că sunt amărâtă, nu e adevărat. Eu sunt foarte bine, am tot ce îmi trebuie și dacă am nevoie de ceva, am fata în America și îmi trimite.

Am de toate, am tot ce îmi trebuie. O duc cât se poate de bine! Nu sunt deloc amărâtă. Eu cânt seară de seară, am program la diferite restaurante, la mese și spectacole, deci sunt chiar foarte bine”, a explicat Saveta Bogdan pentru Wowbiz.ro.