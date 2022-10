Saveta Bogdan, succes pe plan sentimental. Noul iubit „este frumos, tânăr și deștept”

Saveta Bogdan a declarat că a rămas un suflet tânăr chiar dacă are 76 de ani. După două căsnicii eșuate, în care a fost înșelată și a avut de suferit, artista și-a găsit liniștea lângă un alt bărbat. Ea a povestit că are un nou iubit și că se simte mai bine ca niciodată.

Interpreta a recunoscut că a fost înșelată de fostul soț de 83 de ori, dar că această dezamăgire nu a făcut-o să renunțe la iubire. În prezent, Saveta Bogdan se iubește cu un ambasador străin, mai tânăr decât ea.

Artista a declarat că noul iubit o face fericită, dar că nu ar putea să renunțe la România și la fani pentru el. „Am o nouă relație, cu un ambasador. Toată lumea mă face săracă, că sunt amărâtă, că sunt bolnavă, că am nu știu ce, dar nu am nimic, sunt sănătoasă, frumoasă și devreme acasă. Da, am un nou iubit și nu este român. Ne cunoaștem de câteva luni, dar nu am vrut să spun. Eu sunt de modă veche, nu mă pot apropia așa oricum. Mi-a adus flori destule. Nu aș renunța niciodată la România pentru a-l urma, pentru că am publicul meu care mă iubește, am lumea mea”, a spus cântăreața, conform SpyNews.

Saveta Bogdan nu a vrut să spună cine este noua cucerire, dar a povestit cum a reușit să-l facă să se îndrăgostească. Ea mai subliniat că acesta este frumos și tânăr, așa cum și-a dorit. „Este un tip foarte deștept și lui i-a plăcut că eu am un diamant pe dinte, mi-a plăcut cum vorbește, cât de frumos. Este frumos, tânăr și deștept”, a mărturisit interpreta de muzică populară.

Problemele financiare ale Savetei Bogdan

Chiar dacă artista are succes pe plan amoros, aceasta a povestit că o duce rău pe partea financiară. Saveta Bogdan încasează, lunar o pensie de 1.700 de lei și încă 500 de lei din partea Uniunii Compozitorilor, sume mult prea mici pentru a avea un trai decent.

„Viața este foarte grea și îmi este destul de greu, de ce să nu spun adevărul? Noi avem cântări mai rar, nunțile le număr pe degete, câte sunt… Rar, tot așa… Pensia mea este foarte mică, pentru că, din penisa mea îmi plătesc lumina, întreținerea, cablul, telefonul. 1.700 de lei, dar, pensia mea, normal, este de 1.200 de lei. Eu mai am de la Uniunea Compozitorilor, pentru că am cântecele mele și îmi dau încă 500 de lei, de acolo”, a mărturisit Saveta Bogdan pentru Antena Stars.