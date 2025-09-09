Social

O șoferiță, amendată pentru că a parcat cu cinci centimetri peste linia albă de delimitare

O șoferiță, amendată pentru că a parcat cu cinci centimetri peste linia albă de delimitare
Lisa Henderson, o șoferiță de 56 de ani din Londra, a primit o amendă de 100 de lire sterline pentru că a parcat cu cinci centimetri peste linia albă de delimitare. „Când am primit scrisoarea, am crezut că e o glumă”, a spus aceasta, potrivit Discover Swns.

O femeie din Londra, amendată

Lisa Henderson, o șoferiță din Londra, a primit o amendă de 100 de lire sterline după ce a parcat cu cinci centimetri peste linia albă de delimitare într-o parcare NCP din Newark, pe data de 9 august. Femeia plătise 1,95 de lire pentru o oră de parcare, dar a plecat după doar 30 de minute.

Ulterior, Lisa Henderson a primit o scrisoare de la NCP, însoțită de o amendă de 100 de lire și fotografii care arătau că roata din față a mașinii sale a trecut ușor peste linia albă de delimitare.

„Când am primit scrisoarea, am crezut că e o glumă, Nu-mi venea să cred că e adevărat”, a spus femeia.

locuri de parcare,

Parcare. Sursa foto: evz.ro

Reacția femeii

Lisa Henderson a spus că muncește din greu, că este plătită cu salariul minim pe economie și că pur și simplu nu și-ar fi putut permite amenda.

„Muncesc din greu. Sunt plătită cu salariul minim și pur și simplu nu mi-am puteam permite. Nu înțeleg! Din lateral, se vede foarte clar că sunt abia pe linie. Aș spune că nu e mai mult de 2-3 centimetri peste marcaj”, a mai spus aceasta.

Amenda, anulată în cele din urmă

În urma contestației, NCP a acceptat să anuleze amenda. Femeia a declarat că se simte ușurată, dar și puțin enervată, considerând situația „pur și simplu ridicolă”, potrivit Discover Swns.

NCP și-a cerut scuze, precizând însă că amenda a fost emisă corect, deoarece vehiculul încălca termenii și condițiile de parcare.

„Trebuie să fim atenți cu mașinile parcate peste liniile desemnate, deoarece acest lucru poate afecta serios alți clienți care parchează” a explicat purtătorul de cuvânt al NCP, Michelle McCarthy.

