O sculptură cu trei fețe, descoperită pe „Dealul Morții” din Irlanda

Capul Corleck, o enigmatică sculptură din piatră cu trei fețe, continuă să fascineze cercetătorii. Capul a fost descoperit pe un deal cunoscut localnicilor drept „Dealul Morții”, în apropierea satului Drumeague, situat la circa 100 de kilometri nord-vest de Dublin, potrivit informațiilor oferite de livescience.com.

Sculptura este atribuită culturii celtice și este considerată o reprezentare tricefalică, un simbol frecvent asociat cu spiritualitatea și ritualurile de la acea vreme. Potrivit unor ipoteze, Capul Corleck ar fi putut juca un rol central în ceremonii religioase păgâne, posibil chiar în cazul unor practici care implicau sacrificii umane.

Capul Corleck, o sculptură destul de înfricoșătoare, expusă la Muzeul Național al Irlandei, impresionează prin detaliile sale și dimensiunile compacte, având o înălțime de 33 de centimetri. De asemenea, capul este considerat „cel mai fin exemplar de acest tip”.

Sculptura prezintă trei fețe cu trăsături pronunțate: sprâncene accentuate, nas lat și gură îngustă, iar una dintre fețe are un orificiu central gurii. În partea inferioară a capului se află un alt orificiu, „posibil pentru a-l fixa pe un piedestal”.

Într-o analiză privind capetele tricefalice, arheologul Anne Ross a subliniat că „cultul capului” reprezenta o tradiție profund înrădăcinată în societatea celtică, legată de conceptele de divinitate și de putere supranaturală. Ideea acestui cult ar provine de la istoricul grec antic Diodorus Siculus, care a scris în primul secol î.Hr. că „celții obișnuiau să taie capetele inamicilor și să le expună legate de gâturile cailor lor”.

Semnificația exactă a Capului Corleck, celebra sculptură cu trei fețe din perioada celtică, continuă să fie subiect de dezbarete în rândul specialiștilor. Într-o prelegere susținută în 2023, istoricul Jonathan Smyth a adus în atenție mai multe ipoteze legate de originea și rolul acestei reprezentări enigmatice.

Una dintre interpretări sugerează că ar putea fi vorba despre zeul Lugh, un meșter iscusit, pus pe un stâlp „ca simbol al fertilității”. Capul Corleck ar fi fost folosit în Lughnasa, festivalul celtic al recoltei.

Potrivit lui Jonathan Smyth, Capul Corleck ar putea chiar semnala opusul: distrugerea. Drumeague, locul unde a fost găsit obiectul, poate fi tradus din irlandeză ca „Dealul Morții”, iar în apropiere a fost descoperit corpul unui bărbat din Epoca Fierului, sacrificat. Bărbatul, la fel ca alte corpuri, „a fost ucis în trei moduri: strangulat, lovit cu un obiect contondent și tăiat la gât”.

Indiferent dacă Capul Corleck a fost asociat sau nu cu sacrificii umane, arheologii cred că irlandezii medievali considerau că sculptura păgână era blestemată și, prin urmare, au îngropat-o cândva între secolele X și XIII pentru a suprima tradițiile religioase celtice timpurii.