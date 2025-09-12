O nouă țeapă pe Temu: amendă uriașă pentru o comandă banală

O nouă țeapă pe Temu. Un bărbat din Italia a avut parte de o surpriză neașteptată după ce a făcut o comandă pe platforma Temu. Obiectele cumpărate, evaluate la doar 42 de euro, au dus la o sancțiune de 618 euro, după ce autoritățile au descoperit încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală.

Printre articolele comandate se aflau un tricou pentru copii cu personaje din Monsters, agrafe inspirate din Inside Out, baloane pentru petreceri, bureți de bucătărie și un costum de baie. Deși cumpărătorul nu s-a gândit că acestea ar putea cauza probleme, vameșii au identificat tricoul și agrafele ca fiind produse contrafăcute.

Avocații Disney au confirmat încălcarea drepturilor de autor, motiv pentru care autoritățile au confiscat produsele și au aplicat amenda.

Legislația italiană prevede că destinatarul coletului răspunde pentru introducerea în țară a produselor contrafăcute, indiferent dacă acestea sunt pentru uz personal sau nu. Amenzile în astfel de cazuri pot ajunge între 300 și 7.000 de euro.

Asociația Codacons a criticat sancțiunea, subliniind dificultatea consumatorilor de a verifica autenticitatea produselor.

„Consumatorul nu poate ști dacă un produs este original sau contrafăcut. Amenzile mari pedepșesc cea mai slabă verigă din lanț”, au spus reprezentanții organizației, potrivit Corriere della Sera.

Platforma Temu a emis un comunicat oficial în care a explicat că articolele problematice au fost eliminate de pe site și că vânzătorii independenți trebuie să respecte legislația privind proprietatea intelectuală.

„Toți vânzătorii trebuie să își verifice identitatea și să respecte drepturile de proprietate intelectuală. Avem un sistem prin care încălcările pot fi raportate și colaborăm cu deținătorii de drepturi”, a transmis echipa platformei.

Acest incident a reînnoit discuțiile despre riscurile achizițiilor de pe platformele internaționale, unde consumatorii obișnuiți nu au instrumentele necesare pentru a identifica produsele contrafăcute.

Un alt incident semnificativ legat de platforma Temu a avut loc recent în Statele Unite, unde trupa Twenty One Pilots a intentat un proces împotriva companiei-mamă a Temu, Whaleco Inc. Aceștia acuză vânzarea de produse contrafăcute care imită logo-urile și brandingul lor.